O que é o ‘cushioning’? Quando você está prestes a ser traído pelo seu parceiro

As tendências amorosas parecem multiplicar-se e algumas delas são pouco encorajadoras, já não só devemos preocupar-nos com o ghosting, love bombing ou o gaslighting, mas também com outras que têm sido adicionadas ao dicionário, como é o caso do ‘cushioning’ que talvez tu também já tenhas praticado.

Talvez não seja uma forma direta de infidelidade, mas é uma ação tóxica em forma de 'prevenção' por parte do seu parceiro para falar com outras pessoas, enquanto mantém um relacionamento, este ponto é importante para considerar o 'cushioning'.

Se algo é valioso destacar, é que especialistas como Jayson Dibble, Narissra Punyanunt-Carter e Michelle Drouin, que conduziram este estudo sobre essa tendência amorosa, descobriram que 56% dos entrevistados praticaram esta ação enquanto estavam em um relacionamento.

Posteriormente, um estudo realizado pela OnePoll com mil mulheres destacou que metade delas confessou ter um "parceiro reserva" e 1 em cada 4 disse que seu parceiro atual conhecia seu "cushion", sem que eles soubessem que era, mas será que essa tendência vem de muito tempo atrás?

O que é cushioning?

O 'cushioning' vem do termo em inglês 'cushion' (almofada ou amortecimento), referindo-se ao fato de que, se nosso relacionamento 'cair', temos um lugar para amortecer o 'impacto'.

Esta prática envolve enviar mensagens de texto ‘sedutoras’ ou sair com uma ou mais pessoas e, até certo ponto, manter um contato constante e íntimo, mantendo-os interessados, mas sem cruzar a linha para um relacionamento estável. Sua principal função será se tornar o ‘apoio’ quando o amor ‘fracassar’.

Além disso, manter esse tipo de relacionamento provoca que no final você acabe completamente sozinho, pois além de prejudicar seu relacionamento, você poderia manter a outra pessoa na expectativa de ficar com você com falsas esperanças.

Também é importante destacar que o ‘cushioning’ está cheio de egoísmo e até desonestidade, podendo até se tornar um tipo de infidelidade ‘emocional’, mesmo que não chegue ao físico.

Por que ocorre o cushioning?

Se for relevante destacar que o ‘cushioning’, apesar de ser um termo novo, não é o mesmo na prática, e isso não é algo exclusivo de homens ou mulheres, no entanto, destaca-se que é o sexo feminino que desde tempos históricos se diz que se preparam para a iminente partida de seu parceiro, seja por morte, doença ou separação para ‘garantir’ sua descendência.

Isso não isenta a pessoa dentro do relacionamento que está fazendo isso da 'culpa', pois apenas demonstra que há pouca responsabilidade afetiva da sua parte, deixando a porta aberta para o 'amor', sem te dar seu lugar, nem se entregar completamente.

A origem dessa prática também é atribuída ao medo de uma pessoa depois de ter sofrido um fracasso amoroso do qual foi difícil sair, tornando-se um mecanismo de 'defesa' para garantir que não viverá essa experiência novamente ou simplesmente por medo de ficar sozinho e até mesmo para alimentar o ego.

A chave para evitar isso é sempre ter uma boa comunicação em casal, sem envolver terceiros.