Melhor que o crochê? As blusas de ‘bordado suíço’ serão tendência por sua elegância: assim você pode usá-las com jeans

Durante muito tempo, as peças de crochê se tornaram as rainhas da temporada, no entanto, há um novo tipo de bordado que promete roubar a coroa delas, pois é fresco e despojado.

Com a chegada da temporada ao virar da esquina, os especialistas em moda já estão recomendando algumas peças que podem ajudar as mulheres no estilo de uma forma elegante e glamorosa, e se não é do seu gosto mostrar muito ou essas aberturas que o crochê possui, então o bordado suíço é para você.

Blusas com bordado suíço Pinterest (Pinterest)

Os especialistas em moda preveem o sucesso do bordado suíço, posicionando-o como uma das melhores alternativas da estação, além de ser tão versátil que fica divino em vestidos e blusas, então é muito provável que você o encontre em qualquer apresentação e, portanto, tenha uma opção que se adapte às suas necessidades.

O que é o bordado suíço?

O estilo da temporada costuma ser um dos mais bonitos e românticos do ano, por isso podemos ver nos looks do streetstyle peças com rendas, babados e transparências.

No entanto, nesta estação, embora os meios especializados em moda proponham o uso de peças de crochê, que celebridades já usaram em vestidos para exibir suas figuras em suas férias na praia, o bordado suíço tem ganhado maior popularidade e promete competir com essa textura popular.

É fácil reconhecer uma peça de bordado suíço, basta identificar as peças vazadas, que se caracterizam por se assemelharem a um romântico perfurado que geralmente assume a forma de flores que decoram a peça de forma elegante e fresca.

O nome do bordado suíço vem da região de St. Gallen, graças aos seus populares bordados no século XIX, que geralmente são encontrados em cores brancas.

Como usar blusas de bordado suíço com jeans?

Se também gostaria de aderir à tendência romântica e fresca do bordado suíço, então aqui estão alguns looks que podem servir de inspiração. O melhor de tudo é que são elegantes, frescos e prometem dar-lhe um dos looks mais adoráveis da temporada sem precisar de mostrar muita pele.

Aqui estão cinco ideias para usar bordado suíço com jeans de forma elegante, você ficará chique sem perder o conforto ou o estilo.

Blusa de bordado suíço estilo vitoriano com jeans e sapatos de salto baixo

Para um visual elegante e perfeito para mulheres acima dos 40, escolha jeans bootcut com kitten heels e para finalizar, uma blusa de bordado suíço no estilo vitoriano.

Blusa de bordado suíço com jeans e sapatilhas ou sandálias

Combina a tua blusa de bordado suíço com umas skinny jeans e completa o teu visual com o conforto de umas sandálias ou sapatilhas.

Blusa de bordado suíço com jeans e saltos altos

Se o que você está procurando é um visual elegante para o escritório, combine uma blusa de bordado suíço com jeans e saltos, você parecerá perfeita, confortável e formal sem a necessidade de usar um blazer ou calças de pregas.

Blusa de bordado suíço com jeans e saltos largos

Combine sua blusa de bordado suíço com uma calça jeans divertida, lembre-se de que estarão em alta com franjas, estampas e outros detalhes brilhantes, adicione um par de saltos grossos e dê um toque casual e glamouroso ao seu visual.

Blusa de bordado suíço com sandálias de salto e jeans

Combine sandálias de salto baixo para um visual confortável e glamoroso, o toque final virá com uma blusa sem mangas estampada de suíço e jeans.