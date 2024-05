Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 24 a 26 maio de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Uma atitude positiva em sua vida. Encha-se de energia e saiba que qualquer plano correr perfeitamente. Nesta sexta-feira você receberá uma proposta de negócio ou um convite para participar de um novo projeto, não hesite em aceitá-lo, pois lhe trará grande satisfação.

Seu parceiro irá convidá-lo para uma viagem ou evento, lembre-se que seu signo adora explorar e conhecer novas pessoas.

Estes dias serão repletos de reuniões e festas, divirta-se, mas lembre-se de moderar o consumo de álcool e não dirigir se for beber para evitar situações das quais se arrependerá mais tarde.

Virgem

Resoluções de problemas e tudo correrá a seu favor. Se você está procurando um emprego novo e com melhor remuneração, é um bom momento para começar sua busca, pois boas oportunidades surgirão em seu caminho.

Você receberá um convite que pode ajudar o futuro profissional e pessoal. Quanto à sua vida amorosa, se você estiver em um relacionamento, podem surgir alguns problemas por ciúmes e inseguranças.

Se você é solteiro de Virgem, um novo amor o espera no horizonte. Você também terá sorte no jogo neste fim de semana.

Libra

Fim de um relacionamento que não te dá o que você precisa. Deixando de suportar o que o machuca. Maior chance de atrair energias positivas e abrir as portas para o sucesso. Evite fazer compras por impulso e economize para o futuro.

No domingo você vai festejar com pessoas muito especiais e vai se divertir muito. Leia com atenção tudo o que você assina, principalmente quando se trata de contratos.

Não convide todo mundo para sua casa, isso pode gerar energia negativa. Sua casa é seu templo de cura e você deve cuidar dela.

Escorpião

Uma poderosa força espiritual irá cercá-lo nesta sexta-feira, favorecendo tanto sua vida profissional quanto amorosa para alcançar seus objetivos.

É hora de se reinventar em tudo que diz respeito à sua vida pessoal. Embora seja muito difícil terminar um relacionamento, é melhor reconstruir sua vida a partir de uma perspectiva saudável.

Uma festa o espera e você vai se divertir muito, traga toda a atitude positiva. Inscreva-se em um curso de idiomas, é o momento perfeito para expandir seus horizontes.