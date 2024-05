Horóscopo Chinês: quais serão os signos mais sortudos no amor na última semana de maio

Os 5 signos do horóscopo chinês que recebem um golpe de sorte na semana de 6 a 12 de maio

Horóscopo Chinês: Confira quais serão os signos mais sortudos no amor na última semana de maio.

Boi (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Para o Boi, a próxima semana é para reconhecer e valorizar as bênçãos amorosas que já estão presentes. Se você for solteiro, o amor poderá encontrá-lo enquanto você se concentra em seus projetos ou trabalho. Nos relacionamentos, é fundamental aprofundar a conexão com o parceiro e ser grato pelo que você tem.

Dragão (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Para o Dragão, a sorte amorosa continua poderosa este ano. Se você é solteiro, é o momento ideal para deixar para trás as feridas do passado e se libertar das amarras que o prendem. Nos relacionamentos, confie no seu julgamento e evite influências externas negativas.

Cobra (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Para a Cobra, a próxima semana de sorte amorosa gira em torno da criação de bases românticas sólidas. Se você é solteiro, sair da sua zona de conforto e experimentar coisas novas o deixará mais perto do amor verdadeiro. Para quem já está em um relacionamento, ser consciente e espontâneo fortalecerá o vínculo.

Com informações do site Canal 26