Diga adeus a essas cores se quiser ter suas mãos com aparência mais jovem

As mãos são uma das partes do corpo que estão mais expostas e trabalham mais, por isso a pele desta área sofre muito. Elas revelam muitas informações sobre você, como o trabalho que realiza, o quão cuidadosa é e mais, por isso é importante sempre dar-lhes o cuidado adequado, e isso inclui uma boa manicure e escolher bem o melhor tom para aproveitar ao máximo.

As cores desempenham um papel bastante importante na hora de rejuvenescer ou não a aparência desta área do corpo, por isso há certas tonalidades que favorecem, mas outras não, assim como os desenhos, que precisamente este ano não estão na moda, devido à tendência de cores mais naturais ou descontraídas.

Em termos de cores, estas são as que você deve deixar de lado:

1. Mostarda: pode realçar os tons amarelos da pele, dando uma aparência cansada. E embora as unhas possam se destacar, não parecerá muito bem no geral.

2. Cinza escuro: apesar de ser sofisticado, pode dar um aspecto triste e sem vida, especialmente em peles mais maduras.

3. Marrom escuro: faz a pele parecer sombria, além de dar um aspecto pesado às mãos.

4. Verde: a maioria das tonalidades de verde desfavorecem, seja porque não se adaptam à idade ou porque fazem parecer mais envelhecida, especialmente o verde oliva.

5. Roxo escuro: quando são tons frios, retira vitalidade da imagem das mãos.

Designs fora de moda e pouco atrativos

1. Designs carregados em todas as unhas: O excesso de detalhes e cores pode dar uma aparência saturada e pouco sofisticada.

2. Motivos infantis: Esse nail art com desenhos animados e relevos pode parecer pouco profissional e excessivamente juvenil.

3. Purpurina: Unhas com purpurina e brilhos não estão na moda, pelo contrário, parecem antiquadas e até um pouco infantis ou vulgares, dependendo da cor escolhida.

4. Tons opacos: a época em que os tons opacos estavam na moda passou, e usá-los agora fará você parecer desatualizada e sem jeito, especialmente se forem nos tons mencionados anteriormente.

5. Meia lua: apesar de ser um estilo vintage, não traz muito dinamismo ou elegância às mãos.

6. Unhas extremamente longas: embora possa ser muito jovem, tê-las extremamente longas não é sinônimo de sofisticação.

Lembre-se de que atualmente, as cores que estão ditando a tendência são os tons de colar, pêssego, rosa suave, vermelho intenso para as mais ousadas e os nudes, que são a base do minimalismo, pois se adaptam a quase todos os tons de pele. No entanto, se tiver dúvidas, pode consultar a sua manicure sobre qual cor combina melhor com você e sua personalidade.