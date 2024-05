Decote barco: conheça o decote que volta a conquistar

Este decote deve o seu nome à talentosa atriz Brigitte Bardot, que os tornou moda durante as décadas de 50 e 60. Qual era o seu encanto? Bem, ele expõe completamente os ombros, dando um toque muito sexy numa época em que mostrar muito o corpo feminino não era bem visto. No entanto, ele conquistou as garotas porque era sugestivo, mas conservador.

Esta abertura é clássica e com seu retorno triunfal demonstra que o tradicional ainda está em vigor apesar da evolução. O decote bardot está presente em blusas, vestidos e até mesmo em trajes de banho, favorecendo algumas de acordo com seu tipo de corpo.

De acordo com a consultora de imagem Dani Mate Luna, o decote bateau, como também é conhecido, é ideal para quem tem o corpo em forma de triângulo, pois, sendo os ombros estreitos, pode dar maior amplitude visual a essa área do corpo. Ela também o recomenda para meninas com seios pequenos ou médios.

Como tirar proveito do decote bardot

É importante ressaltar que ao escolher peças com esse tipo de decote, é importante optar por uma mais lisa, simples e que cubra a maior parte do corpo na parte inferior, pois isso permitirá que o visual seja muito mais elegante e não caia na vulgaridade. Esse decote estiliza a figura, pois visualmente alonga o pescoço.

*Bustos pequenos: deve-se usar babados na zona frontal, assim dará mais volume nessa área.

*Ombros largos: o ideal é deixar o cabelo solto para que a atenção se concentre na área dos ombros.

*Ombros estreitos: a gola é uma boa opção porque visualmente amplia essa área do corpo e também chama a atenção.

*Pernas curtas: também podem ser usadas, mas combinadas com saias ou calças de cintura alta, pois primeiro se define essa área e os membros parecem mais longos.

*Acessórios adequados: use colares e brincos que complementem o decote. Colares curtos ou gargantilhas são uma excelente opção.

*Cintura: Se estiver usando um vestido Bardot, considera usar um cinto para definir a cintura e criar uma silhueta mais estilizada.

*Cabelo: o ideal é usá-lo preso para dar todo o destaque a este decote, a menos que tenha os braços largos.