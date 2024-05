De sapatilhas a botas: os sapatos tendência de 2024

As alpargatas de salto alto, os stilettos e as botas cowboy

De acordo com especialistas da indústria da moda em todo o mundo, este ano é inspirado no estilo que mais se destacou no street style e nas redes nos últimos meses, a tendência old money, sofisticada, elegante, poderosa e extremamente feminina.

A revista InStyle destaca que a paleta de cores nos calçados se move pelos tons nudes, metalizados clássicos, vermelho transparente e o rosa metalizado, que continua sendo protagonista de suas coleções em homenagem à Barbie.

Quanto às silhuetas, destacam-se os saltos infinitos, os do tipo chupeta (para estar confortável sem abdicar de alguns centímetros a mais) e muitas sapatilhas, ou seja: com um toque de estilo que as torna únicas.

Também estarão reinando as botas cowboy em marfim, prata, azul metálico, dourado e os clássicos tons terrosos como o taupe e o caramelo. Ideais para usar com vestidos boho e para te acompanhar na temporada de festivais.

As sapatilhas

Com tachinhas são o grito na moda, mas também em cores nude ou brilhantes, eles atraem olhares e são um design muito feminino para usar com vestidos, shorts e todos os looks que você quiser, porque são super versáteis.

Sandálias rasas de tiras

Os acabamentos metalizados estão em alta e as sandálias planas de tiras prateadas serão as favoritas, pois elevarão qualquer visual à categoria de must.

Sapatos semitransparente

Infalível e elegante são as duas palavras perfeitas para definir este modelo, um par de sandálias com rede semitransparente e salto mini de três centímetros, tão favorecedor quanto discreto.

Sapatos de salto alto em forma de sandália

Este tipo de sandálias também elevam todos os seus looks para um nível mais elegante e sofisticado. Além disso, elas te fazem ganhar até oito centímetros de altura e um infinito de estilo.

Botas de cowboy

As botas de cowboy prateadas de cano médio são o sucesso porque são confortáveis e ideais para ir a concertos ou festas.

As alpargatas de salto

Um item essencial da temporada, adoramos suas flores oversize super femininas, ideais para combinar com vestidos e jeans.