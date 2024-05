Como usar mocassins bicolor: 4 looks modernos para sair da sua zona de conforto com muita classe e estilo

Um novo calçado está revolucionando a moda em 2024 e são os mocassins bicolores, uma peça que dá um estilo diferente ao seu visual, fazendo você parecer única, moderna e elegante.

ANÚNCIO

Sejam brancos e pretos, bege e brancos, ou mais tons, são o complemento perfeito para você parecer na moda e pode ser usado com calças ou saias sem problema algum.

Portanto, se quiseres aderir a esta tendência, mostramos-te alguns looks super elegantes para que te destaques em qualquer idade.

Os mocassins bicolor são a sensação de 2024: veja como você pode usá-los se quiser parecer sexy e sofisticada

Calça branca com jaqueta de couro e mocassins bicolores

Um visual elegante e diferente que você pode usar em 2024 é uma calça branca com uma camiseta também branca e adicionar uma jaqueta de couro preta, ou branca se preferir.

Complemente este visual com uns mocassins bicolores como branco com preto e até adicione um chapéu para um look mais fashion e moderno.

Saia xadrez com blazer e mocassins bicolores

ANÚNCIO

Se quiser usar uma roupa mais sexy, você pode optar por uma minissaia xadrez ou preta e combiná-la com uma blusa de gola alta preta.

Claro, combina este look com uns mocassins bicolor e complementa com um blazer preto e uma bolsa para um visual mais elegante e chique.

Calças jeans e camisa com mocassins bicolores

Também podes usar um visual casual mas muito elegante, composto por umas calças de ganga, seja skinny ou mom, com uma camisa branca.

Para dar um toque de elegância, complemente com mocassins bicolor, uma bolsa, óculos e joias, e verá o quão fashion vai ficar.

Mini vestido e mocassins bicolor

Um visual muito fashion para usar esse tipo de mocassins bicolores é com um mini vestido preto de mangas compridas e decote para dar sensualidade.

Você pode adicionar algumas meias-calças pretas ou simplesmente usá-las assim e, é claro, adicionar óculos e uma bolsa chique.