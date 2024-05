Como fazer com que seu ciclo menstrual não te impeça de completar a sua rotina de corrida

A era da corrida causou um pico de crescimento no esporte, com o aumento de corredores, uma verdadeira indústria crescente no mercado. Muitos desses novos corredores são mulheres, pois, de acordo com os dados de Alfredo Alemán, Diretor de Corridas Mx, a porcentagem de mulheres inscritas em corridas passou de 20% em 2014 para 60% em 2023. Isso implica em mais produtos e eventos focados em mulheres.

Se você tem muito fluxo ou cólicas, o melhor é dar uma pausa na corrida (Cortesía)

Com mais mulheres se juntando a este belo e popular esporte, também surgem temas que ainda são tabu, como é o caso do período menstrual. Por isso, se você é mulher e está começando neste esporte, o Charly Running compartilha algumas recomendações a serem consideradas para estar o mais preparada possível:

Vestir roupas adequadas

Ao praticar esportes, o conforto é indispensável para um bom desempenho e isso inclui tudo o que você usa da cabeça aos pés. Cada peça de roupa, seja visível ou não, será fundamental para seus resultados.

Há roupas especiais para corrida, tanto de compressão quanto os famosos shorts ou bermudas com lycra interna. Se estiver no seu período, certifique-se de usar lycra, isso fará você se sentir mais segura.

Mantenha-se bem hidratada (Cortesía)

As peças íntimas são algo sobre o qual ninguém fala, e sabemos que algumas podem ser muito desconfortáveis e, assim como os shorts, top ou camiseta, também podem causar irritação, por isso recomendamos o uso de roupas com costuras planas, estilizadas, com painéis de ventilação ou mesh para uma maior respirabilidade e frescor, evitando materiais pesados.

Você deve pensar em suas experiências anteriores e em seu tipo de corpo para escolher a peça ideal.

Considerar roupas com tecnologia como secagem rápida ou antimicrobiana sempre será uma boa opção antes de qualquer corrida.

Ausência de sangramento

A amenorreia hipotalâmica refere-se à ausência do período menstrual. Isso pode ser devido a:

- As poucas calorias ingeridas resultam em pouca disponibilidade de energia para atender às necessidades do corpo. Não comer não te fará mais rápido. Consulte um nutricionista para que seu corpo fique forte e saudável e atenda a todas as necessidades que ele precisa.

- Ao estresse. Sim, o esporte gera estresse para o corpo. Consultar um especialista para que ele recomende suplementos, descansar e se hidratar corretamente, devolverá ao seu corpo o que ele perdeu durante o exercício.

- Ao excesso de atividade física. Começar a correr corridas curtas ou longas distâncias sem descanso pode causar essa condição e também lesões. Você deve abordar a corrida e qualquer atividade física com inteligência e procurar especialistas em alimentação, medicina e coaching.

Uma das vantagens de correr no período da menstruação é que isso pode estimular a secreção de endorfinas, o que fará com que você tenha mais ânimo (Cortesía)

Incômodos

Se você é daquelas que fica muito sensível durante o período menstrual. Ou seja, o café, o leite ou qualquer alimento costuma te cair mal durante o teu período, você deve ter muito cuidado com a sua dieta.

Em geral, sim, é possível correr nesses dias e até mesmo pode ajudar a evitar os desconfortos normais do período menstrual, no entanto, recomendamos que você seja gentil e ouça o seu corpo, não exagere, lembre-se de que também está trabalhando para atender outras necessidades.