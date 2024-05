Cinco signos que nunca ficam em silêncio: não se importam com as consequências

Quatro signos que nunca se calam: não se importam com as consequências.

Assim como existem mulheres no horóscopo que são bastante cuidadosas com suas palavras, há outras que simplesmente não se medem e expressam tudo o que sentem, mesmo sabendo que isso as colocará em problemas. Claro, isso não significa necessariamente que todas as nascidas nas seguintes constelações sejam assim, pois também dependerá de como foram criadas, das bases morais que possuem e das experiências vividas.

ANÚNCIO

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Estas mulheres são bastante francas, às vezes até demais, chegando a ser imprudentes. Não hesitam em dizer o que não gostam ou os incomoda. Elas gostam de resolver problemas através do diálogo, embora suas palavras às vezes as coloquem em apuros, especialmente quando estão exaltadas, pois não têm filtros. Costumam ser ferinas quando querem, mas também são ótimas oradoras, por isso é melhor tê-las como amigas.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

As meninas que nasceram sob esta constelação sabem como iniciar uma conversa, são muito observadoras, então também podem deduzir quais são os pontos fracos dos outros e não hesitam em usar a palavra para causar desconforto ou dizer grandes verdades que deixem mais de um encurralado. No entanto, sabem escolher muito bem o que dirão para que nada seja usado contra elas. São detalhistas, então quando lhes cabe contar algo, vão te dizer tudo o que viram.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

São mulheres excelentes, exceto por um grande defeito: falam demais, mais do que deveriam. Isso faz com que muitas pessoas tenham dificuldade em construir uma amizade verdadeira com elas, pois podem contar sua história para alguém que você não conhece. Quando não estão se sentindo bem, não têm problemas em desabafar com quem quer que seja, mas isso também significa que falam sobre os outros sem se importar, pois para elas só há uma verdade.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Elas têm um grande dom da palavra, sabem como se expressar, como transmitir uma mensagem. No entanto, quando se trata de ouvir a opinião deles, você deve se segurar firme, porque assim como podem te dizer todas as suas qualidades e virtudes, também vão te fazer saber de seus piores defeitos, dos quais talvez nem esteja ciente. Tudo isso ‘sem rodeios’, porque para eles, se você perguntou, então deve estar preparado para as consequências.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Não é necessário perguntar algo às garotas de Peixes para que elas contem tudo, com luxo e detalhes. Pouco importa o que você pensa ou sente, afinal, o que desejam é se comunicar. Quando estão chateadas, são perigosas, pois dirão tudo o que têm em mente e sabem que pode te machucar. Essas são suas verdades e elas as defenderão com unhas e dentes.