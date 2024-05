Cabelo volumoso é tendência para outono/inverno 2024

Com a proximidade da chegada da época mais fria do ano, sempre damos preferência para looks mais quentinhos e com uma dose de glamour, por isso, também não fica muito difícil adicionar um pouco de volume às madeixas para completar o visual. Não faz muito tempo que celebridades que brilharam no último tapete vermelho do Met Gala 2024, como Kendall Jenner, Sarah Jessica Parker e Karol G deixaram em evidência que o cabelo super longo está entre as principais tendências do ano.

A especialista em alongamento capilar Tati Cordeiro diz que no outono/inverno tem observado um aumento significativo no número de clientes buscando pelo megahair, uma extensão utilizada para aumentar o comprimento dos fios. “Nesta época, o clima mais ameno facilita o cuidado com as extensões, sem a preocupação com o calor ou o suor, o que torna o alongamento uma opção ainda mais atrativa e prática”, explica a profissional.

Atuante há 20 anos nesse mercado, Tati Cordeiro usa sua própria técnica, chamada MegaHairInvisível. Segundo ela, trata-se de um procedimento aprovado por dermatologistas, fino e invisível, que proporciona um resultado mais natural e leve, e que não entrega onde começam os fios implantados.

Foto: Instagram/ @megahairinvisivel

Cuidar das madeixas alongadas em baixas temperaturas não é um bicho de sete cabeças, porém é recomendado prestar atenção em alguns hábitos que mudam nessa época do ano. “O ideal é lavar os fios do megahair na mesma frequência que se lava os cabelos. Toucas e boinas podem ser usadas, desde que os cabelos estejam totalmente secos e nunca se deve dormir com ele molhado. O abafamento pode ocasionar fungos e caspa, além de enfraquecer os fios”, diz.

“Recomendo tomar cuidado ao secar os fios com o secador na temperatura muito quente próximo à raiz dos fios e da base do mega, porque isso prejudicaria qualquer couro cabeludo”, alerta a profissional. Na técnica do MegaHairInvisível, Tati explica que é necessário fazer a manutenção entre 45 a 60 dias.

