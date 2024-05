Batom vermelho cereja volta a ser o queridinho das grifes nas passarelas

O batom é um item praticamente indispensável em qualquer look de maquiagem. Com várias tonalidades que vão desde o nude até cores estravagantes como o roxo e azul, ele é um dos principais elementos da make e capaz de mudar completamente um visual.

Depois de uma temporada com batons de cores mais amenas, parece que um dos queridinhos das mulheres está para voltar com tudo. Conforme publicado pela Glamour, um desfile recente da grife italiana Gucci apresentou o mais novo batom de sua divisão de beleza, a Gucci Beauty. Disponível na cor 509 Rosso Ancora Rouge, o batom na tonalidade vermelho cereja foi um dos destaques do desfile.

Segundo a publicação, a cor do batom foi inspirada pelas paredes de um dos elevadores do The Savoy Hotel, em Londres, local onde trabalhava o fundador da grife, Guccio Gucci, no final do século XIX.

Lábios vermelhos voltam a ser tendência

Aparecendo em diversos desfiles, os lábios na tonalidade vermelho cereja parecem estar dominando as passarelas mundo a fora. Com isso, a tendência é que a boca volte a ganhar um grande destaque nas produções de maquiagem.

Como a cor já é capaz de chamar atenção, uma boa dica para construir um visual equilibrado é evitar usar uma maquiagem mais pesada nos olhos quando optar pelos lábios na cor vermelha. Mas se você não gosta dos lábios em grande destaque e com a cor “chapada”, também é possível esfumar o batom para ganhar contornos mais suaves e criar um efeito “borradinho”, que tira o peso da maquiagem e dá um ar mais suave ao visual.

Outra tendência que segue em alta é a maquiagem no estilo “gótico chique”. Para compor este visual, além dos olhos marcados, o batom vermelho é uma boa pedida, só tome cuidado para não exagerar nas intensidades visto que saber balancear o peso entre a maquiagem dos olhos e dos lábios é algo essencial para esse visual funcionar.