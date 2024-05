Baixa libido? Quatro motivos pelos quais você não sente vontade de ter intimidade com seu parceiro

Os c não se limitam apenas a ter uma boa comunicação, amor, tolerância, respeito e um grupo de sentimentos e valores para que possam ser sólidos e com grandes expectativas para o futuro. O sexo também desempenha um papel importante porque é simplesmente outra forma de se conectar com o ser amado ou por quem se sente atração. Além disso, o prazer contribui para o bem-estar corporal e mental.

Mas, e quando, apesar de tudo, a libido começa a diminuir, afetando a harmonia do casal. Em um estudo realizado no Chile no ano passado, intitulado Prevalência do desejo sexual inibido em mulheres em idade fértil e fatores relacionados, chegou-se à conclusão de que vários fatores influenciam.

Sexo El Gymsutra es la nueva forma de hacer ejercicios con la pareja, mediante posiciones sexuales. (Imagen de Gpointstudio en Freepik)

É importante ressaltar que, assim como o corpo muda com o passar dos anos, o desejo sexual também é afetado pelo tempo, bem como por outros fatores do dia a dia. Uma pesquisa chilena afirmou que "a escolaridade da mulher, assim como a do seu parceiro, a situação profissional do casal, satisfação das necessidades básicas, satisfação sexual e satisfação com o relacionamento" são determinantes para a diminuição desse impulso sexual.

Por sua vez, a psiquiatra Catarina de Moraes, coordenadora da clínica de sexualidade do Hospital das Clínicas de Recife, Brasil, contou à BBC Mundo, que também há outros elementos que minam o desejo sexual.

1. A rotina desconfortável e suas mudanças

Para De Moraes, o estresse afeta o desejo sexual, assim como o cansaço, que é o resultado final de uma pressão por excesso de trabalho ou preocupações. Assim como assumir novas tarefas e, consequentemente, reservar tempo para o sexo para realizar essas atividades.

2. Alterações hormonais

Existem alguns métodos contraceptivos hormonais que, embora cumpram muito bem sua função principal, acabam sendo um obstáculo para as mulheres, já que a libido diminui muito notavelmente como efeito colateral das pílulas, levando muitas a questionarem: "Por que continuar me protegendo se mesmo assim não tenho vontade de fazer sexo?".

A menopausa também influencia, uma vez que o estrogênio diminui nesse processo e o interesse se perde.

3. Conflitos com o parceiro

Estar passando por uma crise de relacionamento pode ser motivo suficiente para que o desejo sexual desapareça por completo, já que pouca conexão, constantes brigas e questionamentos sobre confiança podem fazer com que o desejo que, no início do relacionamento, era enorme, agora seja escasso, afetando ainda mais a situação.

4. Problemas psiquiátricos

Uma baixa autoestima, assim como a ansiedade e a depressão, são grandes inimigas da libido. A psiquiatra brasileira explicou: “Os pacientes com depressão podem experimentar uma diminuição do desejo devido a desequilíbrios químicos no cérebro, incluindo mudanças nos hormônios serotonina e dopamina, relacionados ao estado de espírito e aos sentimentos de recompensa e prazer”.