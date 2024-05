As revelações do tarot desta sexta-feira (24) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Você recebe a carta da Temperança: calma, tudo passa. Este momento vai ser muito acelerada e um tanto explosiva em termos de caráter, ciúme ou desconfiança, mas tente se acalmar e pensar duas vezes antes de agir. No trabalho, você vai fechar um novo projeto ou assinar um contrato.

Touro

Você ganha a carta do Mundo: é hora de agir, começar a crescer e não ter medo de gastar dinheiro. Você ainda está comemorando seu aniversário e isso marca uma nova era em questões de estabilidade. Será um momento de fechamento de contratos e reuniões de trabalho para mudanças de cargo.

Gêmeos

Você recebe a carta do Julgamento: O poder pessoal extra vem em todas as formas, mas você precisa ser mais adaptável e ter flexibilidade. Tente ir passo a passo e administrar seu tempo. Uma realização econômica chega para um negócio do passado. A boa sorte é sua, pegue e não deixe passar.

Câncer

Você recebe a carta do Mágico: Será um ótimo momento para você. Não se sabote mais e não se sinta menos que os outros. É hora de ter conquistas, sucessos e se colocar em primeiro lugar. Não fale sobre os outros nem faça comentários ruins, seja mais cauteloso.

Com informações do site C5N