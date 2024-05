As mechas escandinavas nos cabelos são tendência: iluminam o rosto e têm efeito antienvelhecimento

Levou vários anos para que o balayage fosse destronado por outras técnicas de coloração, e é que, este famoso estilo francês se tornou um dos mais pedidos pelas mulheres nos salões de beleza, mas se você prefere sutileza que também realce os aspectos mais bonitos do seu rosto da forma mais natural, então continue lendo.

ANÚNCIO

A partir de 2023, as mechas escandinavas chamaram a atenção graças aos seus benefícios, prometendo às mulheres fazê-las parecer bonitas, sendo o cabelo o aliado perfeito para o rosto, realçando seus aspectos mais bonitos sem a necessidade de usar maquiagem, então se você sente que isso se conecta perfeitamente com quem você é, chegou o momento de uma mudança.

Trata-se de uma técnica que promete um tipo de 'contorno' natural para o rosto que se tornou uma das favoritas de estrelas como Jennifer Lopez, Margot Robbie e Jessica Alba, muitos dos quais relacionam com o ícone musical dos anos 70, Agnetha, do ABBA.

O que são as mechas escandinavas?

Se você está decidida a mudar de visual e procura uma tintura que permita explorar os aspectos mais bonitos do seu rosto, então as mechas escandinavas são para você, pois são a opção ideal para iluminar suas feições.

A técnica que promete competir com o 'face framing' são as escandinavas, mas ao contrário de qualquer outro tipo de mechas, estas se diferenciam não por criar listras que são colocadas ao redor do cabelo ou em certas seções, mas sim por começar a partir da raiz em forma de halo, cercando todo o rosto e deixando um anel luminoso na face.

Este tipo de mechas permitem dar naturalidade ao rosto com uma técnica que se caracteriza por um visual suave que emoldura as feições, misturando tons de cabelo como bege, loiro, caramelo e mel.

A quem favorecem as mechas escandinavas?

Para que esse tipo de mechas ou coloração se destaque, o ideal é que seja feito em um cabelo com destaque para as camadas, como o famoso corte de cabelo borboleta, também conhecido como 'butterfly', deixando esse toque retrô digno de uma integrante do famoso grupo ABBA.

ANÚNCIO

O melhor de tudo é que se trata de mechas que favorecem a todas as mulheres e até mesmo uma das melhores opções para esconder os cabelos brancos, além disso, não importa se você é loira, morena ou ruiva, os tons se adaptam perfeitamente às necessidades de cada tipo de cabelo e é uma alternativa perfeita para aquelas que procuram contornar o rosto sem usar maquiagem.

Se o seu estilo é algo sutil, mas chamativo o suficiente para receber elogios, então as mechas escandinavas são para você. Considere-as da próxima vez que quiser ir ao salão de beleza para mudar o visual. Se você não gosta de maquiagem ou prefere um visual mais natural, sem dúvida, essa técnica de coloração é ideal. Está pronta para mudar?