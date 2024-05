Adeus biquínis? O maiô ‘Vichy’ é uma tendência em 2024: é atraente, traz modernidade e juventude

Nas mudanças constantes de temporada, os especialistas em moda já estão prevendo o sucesso de um traje de banho com toques retrô que se tornará a obsessão das mulheres em suas próximas férias, além de ser elegante e muito bonito.

O vintage está dominando as tendências, esta é a razão pela qual as plataformas, as calças boca de sino e os trajes de banho vistosos, como os de estampa Vichy, serão os que dominarão nos shoppings, então não se surpreenda em suas próximas férias, pois é muito provável que os minimalistas desapareçam por algo mais ousado.

Se você é uma amante da moda e não quer perder o glamour, nem na praia ou na piscina, então recomendamos que dê um mergulho com este traje de banho que te fará parecer a mais glamorosa do verão, apostando no retro, tal como marca este ano.

O que é o estampado Vichy?

O estampado Vichy é talvez um dos mais elegantes e você deve experimentá-lo pelo menos uma vez em seus looks, fará com que você pareça uma verdadeira fashionista.

Desta vez são os meios especializados em moda que recomendam esse tipo de estampa em trajes de banho, prevendo seu sucesso no próximo verão, mas o primeiro passo que devemos dar é reconhecer a estampa Vichy.

Os especialistas garantem que os fatos de banho com estampa Vichy serão a sensação, este design é caracterizado por linhas da mesma cor, mas em diferentes tonalidades que se cruzam, uma mais forte e outra mais suave, deixando o branco como a cor principal de cada peça que o compõe e é muito semelhante aos panos de piquenique.

A primeira vez que o padrão Vichy apareceu foi nos anos 20 e 30, e originou-se em uma região francesa com o mesmo nome, embora também seja conhecido como 'xadrez' ou 'gingham', uma palavra malaia que significa listrado. Inicialmente, era usado em toalhas de mesa e guardanapos, mas após a guerra, começou a ser utilizado em camisas para mulheres e homens que trabalhavam no campo.

Como usar trajes de banho com estampa Vichy?

Se também quiser aderir à tendência dos fatos de banho 'Vichy', tenha em mente que a chave para os usar com estilo antes de dar um mergulho é o uso de acessórios retro, óculos de sol com armação branca e até designs com mangas abalonadas.

Maiô com um toque de Vichy

Se este tipo de estampa não é o seu estilo, então opte por uma que combine o Vichy com sua cor favorita, neste caso vemos um completo, que é favorável para a figura.

Traje de banho vichy com glamour retrô

Sim, por outro lado, se você se apaixonou pelo estampado Vichy, então combine-o com um design glamouroso com acessórios como estes óculos de sol brancos.

Traje de banho vichy vermelho

Os trajes de banho xadrez coloridos são um grito de glamour, aqui temos um exemplo em vermelho que foi combinado com um maxi chapéu e óculos de sol da mesma tonalidade, parecendo verdadeiramente chique.

Maiô xadrez completo amarelo

Seja azul, preto, vermelho ou rosa, o maiô Vichy completo é muito elegante, aqui podemos ver um look de praia completo que foi combinado com a toalha e até mesmo o guarda-sol.

Traje de banho estilo pin-up Vichy

O traje de banho de Vichy é característico pelo seu estilo pin-up, neste caso com um top de pescoço halter e shorts de cintura alta.