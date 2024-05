A maquiagem Mob Wife substitui o Look Clean: consiga passo a passo

O ano de 2024 começou com força com a tendência ‘look limpo’ para maquiagem, que consiste em maquiar com menos para obter um efeito mais natural e sofisticado. No entanto, parece que isso está gradualmente ficando para trás e o efeito ‘Mob wife’ está ganhando mais espaço a cada dia, especialmente no Tik Tok, onde tem feito muito sucesso.

O estilo ‘Mob wife’ significa mulher da máfia, e sim, basicamente, consiste em copiar o visual das parceiras dos homens da máfia ou mulheres que lideram as organizações criminosas. Elas deixaram um padrão que agora muitas estão copiando como um sinal de empoderamento. Algumas celebridades já aderiram a essa tendência, como Kendall Jenner, sua amiga Hailey Bieber e Dua Lipa.

As premissas deste aspecto são que devem parecer elegantes e glamorosas, refletindo opulência. De acordo com a revista de moda Vogue, em sua edição espanhola, isso é caracterizado pelo uso de “casacos de pele sintética, grandes joias douradas, estampa de leopardo, cabelo volumoso, unhas vermelhas e botas altas”, como pode ser visto na série de televisão ‘Os Sopranos’.

No que diz respeito à maquiagem, é fácil de fazer, pois basicamente se concentra em chamar a atenção para os olhos, com um efeito esfumado, usando tons escuros. Além disso, muitas optam por incluir sardas ou pintas para dar mais dramaticidade.

Mob Wife ou ‘Esposa da máfia’, passo a passo:

1. Rosto: esta maquiagem se caracteriza por ter a pele fosca, por isso é necessário optar por uma base de alta cobertura fosca para esfumá-la bem.

2. Olheiras: Deve-se disfarçar muito bem, assim como qualquer mancha no rosto, pois permitirá definir os olhos, que são os protagonistas desse tipo de maquiagem.

3. Contorno: É necessário marcar bem as bochechas, mandíbula e nariz, pois isso adiciona dramaticidade e realça as características faciais.

4. Rubor: aplicar um tom rosado pêssego na parte alta das maçãs do rosto para obter um efeito bronzeado. Depois de fazer tudo isso, deve-se selar com pó solto.

5. Sombras: Para fazer a maquiagem durar mais tempo, recomenda-se aplicar um pouco de corretivo nas pálpebras móveis, que será em seguida esfumado e selado com pó translúcido. Quanto à cor, as ‘mob wives’ usam tons de terra e preto esfumado para obter um olhar mais sedutor e enigmático.

Então, aplicam sombra marrom na pálpebra móvel e esfumam até o côncavo do olho, para depois, com sombra preta, dar o toque em toda a linha borda bem junto aos cílios superiores e inferiores.

6. Pestanas: Podem ser usadas pestanas postiças ou optar por máscara de cílios, que deve proporcionar um efeito volumoso e alongado.

7. Lábios: aqui os lábios são delineados com um batom marrom escuro e depois preenchidos com um marrom claro ou nude. Pode ser selado com um brilho.

8. Sobrancelhas: sugere-se que estejam definidas e bem marcadas, que enquadrem o rosto e sejam impactantes.