A Lua das Flores trará uma sorte para 5 signos

Neste 24 de maio, a Lua atingiu sua fase mais alta e bem iluminada, proporcionando um espetáculo no firmamento, pois é o presságio de muitas coisas boas que estão por vir para alguns signos do zodíaco. Esta lua é conhecida como a Lua das Flores, pois o verão está prestes a começar.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Você iniciará uma fase de grande prosperidade, mas será graças a ter aprendido a soltar para poder receber tudo o que o universo tem para você. Daqui para frente, você começará a receber uma após a outra as melhores propostas em todos os aspectos da sua vida e terá a difícil tarefa de escolher qual será a melhor para você. Desapegar-se daquilo que tanto queria foi complicado, mas o importante é que você entendeu que era necessário.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Os temas do coração estarão em paz. Se tens um parceiro, haverá muito mais afinidade. Talvez ambos comecem a aceitar que erraram, estabelecer acordos que serão muito benéficos para o romance. Enquanto se estiveres solteira, Cupido possivelmente estará a trabalhar arduamente para te apresentar em breve a alguém que te valorize, entenda, aceite e ame, algo que estás a pedir há bastante tempo.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Quando as coisas estão a seu favor, não há como outra pessoa tirá-las de você, por isso você conseguirá um emprego bastante favorável, que se adaptará a todas as suas necessidades, para que não precise alterar a rotina em sua casa e com sua família para se adaptar. Além disso, você se encherá de muito conhecimento vindo de pessoas altamente qualificadas, o que permitirá que avance mais e até se atreva a fazer mais. Você deve fazer uma oferta em sinal de gratidão.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Finalmente você terá a liberdade que tanto tem desejado há muito tempo. Será capaz de se organizar muito melhor e aproveitar ao máximo o tempo. Até mesmo pode considerar procurar outro trabalho para ter uma segunda fonte de rendimento. Tem muita confiança em si e é por isso que isto chegou a ti no momento certo. Não desperdice cada minuto. Seria bom que, antes de se ocupar novamente, você pudesse se dar a oportunidade de viajar e entrar em contato com a natureza.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Uma grande amiga estaria celebrando algo e está ansiosa para compartilhar com você. Encare isso como a ocasião perfeita para limpar sua mente de tanto estresse e problemas com os quais você tem lutado nos últimos meses. Isso fará muito bem para você. Ela sabe disso e por isso quis que você estivesse ao seu lado, querem te oferecer um pouco de felicidade e afastar suas tristezas e preocupações, mesmo que seja por algumas horas. Aceite!