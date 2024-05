4 looks de Hailey Bieber com os quais ela deu uma lição de estilo na gravidez

Hailey Bieber está passando por uma das melhores fases de sua vida, já que a modelo está grávida pela primeira vez, fruto de seu relacionamento com Justin Bieber. O casal esperou o tempo certo para decidir o melhor momento e até aproveitaram a boa notícia para renovar seus votos no Havaí.

No entanto, como era de esperar, a socialite já mostrou como levar a fase de gestação com estilo ao se vestir, inspirando todas aquelas que estão na mesma fase de vida a abandonar as típicas roupas de maternidade.

Looks de Hailey Bieber na gravidez que nos inspiram

O primeiro deles foi precisamente o anúncio de sua gravidez, onde a americana escolheu um lindo vestido de noiva justo em branco. Mesmo que não iremos vestir assim em nossos compromissos casuais, ela reitera que é possível exibir a barriga com muita elegância.