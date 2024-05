Sem ar condicionado? Siga esta dica para refrescar sua casa durante a onda de calor

Uma das formas mais eficazes de lidar com as altas temperaturas de uma onda de calor é com um ar condicionado. No entanto, nem todos têm este eletrodoméstico em suas casas.

Se for o seu caso, você deve saber que este climatizador autônomo não é o único que pode resfriar a casa. Além de outros aparelhos, também existe um truque econômico que ajuda a refrescar os espaços.

Qual é o truque para resfriar a casa sem ar condicionado?

Trata-se de colocar plantas nas áreas quentes de sua casa. As espécies vegetais são reguladoras naturais da temperatura, mantendo o local fresco onde estão, explicou Panorama.

Ao serem colocadas em vasos ao redor de sua casa na primavera-verão, as plantas iniciam um processo de transpiração, liberando água através de suas folhas para refrescar o ambiente.

Todas têm esse poder, mas as melhores para absorver o calor são a árvore de borracha, aloe vera, cuna de moisés, laço de amor, samambaia de Boston e língua de sogra, de acordo com a fonte citada.

As plantas são reguladores naturais da temperatura | (Annie Spratt/Unsplash)

Por isso, se você sofre muito com o calor em sua casa e não tem ar condicionado ou dinheiro para comprar um durante os meses quentes, corra até um viveiro, compre algumas plantas e experimente o truque.

Você ficará surpreso com o quanto essas aliadas verdes melhoram o ambiente. Além disso, muitas delas - como o aloe vera - têm grandes propriedades e benefícios que podem ser aproveitados da mesma forma.

Outras dicas para combater o calor...

Além de adicionar plantas às suas áreas, outra ação que você pode adotar para manter sua casa fresca é manter as janelas abertas para permitir a circulação de ar e refrescar ao longo do dia.

Assim como também diminuir o uso da luz artificial e dispositivos eletrônicos, como smartphones e televisores.