Remédio de água de coco e aloe vera para hidratar o cabelo: também afasta os cabelos grisalhos

O aloe vera conta com propriedades benéficas para o cabelo |

Se você procura se afastar das soluções típicas com produtos químicos para a saúde capilar, te apresentamos esta solução de água de coco e aloe vera para hidratar.

ANÚNCIO

Os seus benefícios são 100% naturais e incluem muitas vantagens que vão mudar drasticamente a aparência do seu cabelo. No entanto, antes de experimentar, lembre-se de consultar o seu dermatologista para evitar reações desfavoráveis, especialmente se for propenso a alergias ou tiver um couro cabeludo sensível.

A aloe vera é uma planta com grandes poderes para embelezar o cabelo | (Pexels)

Como fazer o remédio de água de coco e aloe vera para o cabelo?

Dos especialistas em cuidados capilares, Herbal Essence, apontam que "o coco proporciona brilho e maciez, enquanto o aloe vera fornece nutrição, reparação e condicionamento natural, além de estimular o crescimento do cabelo, entre muitos outros benefícios".

Por esta razão, é uma máscara que não pode faltar na nossa rotina de beleza e que podemos usar pelo menos 3 vezes por semana para obter melhores resultados.

Se além de hidratar, deseja esconder os cabelos grisalhos, pode combinar esses poderosos ingredientes com o alecrim, conhecido por tingir de forma natural cabelos escuros.

O óleo de coco é muito versátil para o cuidado da pele e do cabelo | (Freepik)

Para fazer o remédio de água de coco e aloe vera para o cabelo, você precisará de: 3 colheres de sopa de gel de aloe vera, uma xícara de água de coco e um punhado de alecrim.

Ferva o alecrim na água de coco até assumir uma coloração escura e deixe descansar à temperatura ambiente. Depois que essa etapa estiver pronta, bata no liquidificador com a babosa (também pode ser em forma de cristal).

ANÚNCIO

Depois é hora de aplicá-lo: separe o cabelo em várias mechas e aplique o tratamento das raízes até as pontas.

Cubra tudo com uma touca de banho e deixe agir por 20 minutos. Você também pode usá-lo como enxágue do seu xampu e deixar o cabelo secar com essa mistura.