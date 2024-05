Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira quais são:

ANÚNCIO

Sagitário – Cartas 32 e 8

Surpresas podem chegar para assuntos familiares ou do lar. Nem tudo pode ser positivo e para alguns é momento de lidar com mudanças ou obstáculos. Compreenda alguém envolvido na situação com calma e não se deixe levar apenas pelas dificuldades aparentes; pense mais positivo.

Capricórnio – Cartas 1 e 13

Momento de compreender seu valor e sabedoria de verdade. Não se diminua mais diante de traidores e gente que não sabe valorizar sua entrega. É momento de seguir em frente e deixar algumas situações para trás.

Aquário – Cartas 11 e 19

Espiritualidade e intuição em alta, mostrando principalmente aquilo que precisa ser retirado da sua vida. Não adianta mais insistir e permanecer em círculos viciosos, porque as coisas boas mostrarão a você a necessidade de renascer e se tornar uma pessoa mais responsável.

ANÚNCIO

Peixes – Cartas 16 e 34

Momento de entender a alegria que chega em sua vida por meio da união e relacionamentos amorosos. Para muitos, finalmente ocorre a superação de mágoas ou amores do passado que deixaram cicatrizes profundas.