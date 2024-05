Padilha mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 10 e 15

Momento de lidar com dificuldades e problemas ao mesmo tempo que vê a vida mudar e alguns caminhos virarem possibilidade. Confie na sua inteligência e jogo de cintura, tomando cuidado sempre com pessoas que tentam diminuir sua capacidade de resolver qualquer coisa a seu favor. Confie no próprio taco e siga em frente com otimismo.

Virgem – Cartas 5 e 18

Momento de muita sorte e chance de ganhar dinheiro extra, principalmente por assuntos distantes ou que não eram esperado agora. Encontre o equilíbrio e use esses recursos para objetivos maiores. A intuição falará alto e é hora de ouvir.

Libra – Cartas 25 e 23

O que você pensa sobre alguém se confirmará, especialmente se tratando de relacionamentos amorosos e coisas positivas. Esteja mais atento e preparado para compreender as influências de alguém em sua vida e as intenções também.

Escorpião – Cartas 17 e 4

Momento de lidar com intuições e um forte poder de atração. Cuide mais dos pensamentos e busque ter equilíbrio, pois a chance de atrair o que passa pela mente e coração é grande; use essa influencia a seu favor. A justiça será feita.