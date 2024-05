Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - Cartas 19 e 21

Momento de dar um passo importante na vida e decidir se continua teimando contra os planos sérios e duradouros ou amadurece. Lembre-se que a vida é uma soma de decisões e sabedoria que cada um aplica como acha que deve ser, chegou a sua vez de escolher as direções.

Touro – Cartas 26 e 30

Espírito decidido para atrair e conquistar o que deseja não falta! Assuma seu poder e conecte-se com a boa sorte que já está começando a agir em sua vida. Chegou a hora de caminhar de cabeça erguida e determinação.

Gêmeos – Cartas 20 e 28

Existe a verdade e a mentira, as pessoas traiçoeiras e as aliadas fiéis. É sua vez de ter mais clareza sobre o que é bom e ruim em seu caminho, por isso saiba analisar e evite se confundir. As intenções são manifestadas e pedem sua atenção.

Câncer – Cartas 12 e 14

Cuidado com a busca por aquilo que atrasa a sua vida e não contribui positivamente em nada que não seja ego e obsessão. Existe um desequilíbrio que pode ser negativo para a sua vida amorosa e é hora de mudar seus horizontes para poder viver algo mais feliz em assuntos do coração.