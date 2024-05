Jovem é flagrado correndo atrás de ônibus todos os dias e viraliza na web: ‘humilhação’

Um compilado de vídeos mostrando um rapaz correndo atrás do ônibus todos os dias viralizou nas redes sociais recentemente.

Como detalhado pelo site Metropoles, o jovem, conhecido por seu atraso diário, virou tema entre os passageiros que assistem ao seu desespero para não perder a condução.

No registrro, é possível ver ele chegando atrasado todos os dias no ponto, para pegar sua condução no Distrito Federal.

Jovem é flagrado correndo atrás de ônibus todos os dias e viraliza na web

A postagem viralizou rapidamente nas redes sociais e já conta com quase 2 milhões de reproduções.

A rotina também provocou inúmeras reações dos usuários.

“Quem tá mandando o cara acordar mais cedo não mora no Brasil né? Aqui ônibus é espírito livre, no dia que você for mais cedo ele vai atrasar e no dia que você sair no horário vai adiantar”, escreveu uma pessoa.

“Transporte público humilha o trabalhador, passageiro, cobrador e motorista”, comentou uma segunda.

Outra ainda escreveu: “Nunca me identifiquei tanto. Todo dia eu corro e chego junto com o ônibus, 5 min de cardio pra animar”. Confira o registro:

Com informações do site Metropoles