Horóscopo Chinês: as previsões desta quinta-feira para todos os signos

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

O Rato sentirá que alguns assuntos estão suspensos e o mais sensato será, em vez de se irritar ou ir contra a corrente, aproveitar o momento para parar, fazer um balanço e esclarecer o seu interior. Um tempo que parece lento e parado para o Ratita em movimento; então você deve aprender a parar e confiar.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

O Búfalo iniciará um período de avanços e grandes transformações pessoais. É hora de chegar a um consenso, de ver as coisas de uma forma diferente e perceber que muitas das tensões não vêm de fora, mas sim da natureza exigente que caracteriza o seu signo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Mudanças inovadoras na área de trabalho permitirão ao Tigre organizar-se de uma forma diferente e original, à sua maneira e ao seu ritmo. Assuntos acadêmicos, publicações e comunicação trarão sorte e até ganhos financeiros.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

O Gato passará por um período de reflexão que o afastará do barulho e do convívio social. Propício a mudanças profundas e decisões transcendentais. A quietude e a cautela típicas do seu signo serão seus melhores aliados, pois você precisará de paz e tranquilidade.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Fase de grande aprendizado para o Dragão. Os processos de formação e formação serão fortemente promovidos. Estudos, cursos e workshops trazem benefícios e melhorias para sua carreira. Confiança na gestão do dinheiro. Você saberá como tomar boas decisões ao investir.

Cobra (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Nesta fase você se sentirá mais livre para tomar decisões. Guiada pela sua própria vontade e convicção, a Cobra será capaz de ascender e subir posições. No ambiente de trabalho surgirá alguma melhoria, uma nova oportunidade que lhe dará popularidade e prestígio.

Cavalo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

A influência desta semana favorece novos empreendimentos e o lançamento de projetos. Se você nasceu no ano do Cavalo, nesta fase sentirá entusiasmo e energia para renovar suas atividades e seguir em frente.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

A Cabra terá uma semana de altos e baixos pela frente. Certas áreas serão propícias ao progresso e, em outras, você terá que ser paciente. A energia do momento potencializa seus objetivos e faz você sair da sua zona de conforto e tranquilidade conhecida.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

O Macaco poderá começar a estabelecer prioridades, traçar novos objetivos e abrir caminho para os seus objetivos mais desejados. Você terá possibilidades de expansão e poderá colocar papéis, dívidas ou qualquer outra coisa que tenha pendente.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

O Galo pode sentir que as coisas não avançam com facilidade. Surgirão obstáculos que exigirão que você mostre sua força e bom senso.

Cachorro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

O olfato natural do cachorro será acentuado nesta fase. No campo profissional você terá a possibilidade de alcançar aquilo que pretende, principalmente nos negócios e nas finanças. Você deve aproveitar ao máximo seus pontos fortes e logo verá bons resultados.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

A comunicação, os contatos e a troca são ativados na vida deste animal. Grande impulso que irá favorecer os relacionamentos e orientar você na tomada de decisões. Você pensará em mudanças, estabelecerá novas associações e dará mais espaço à sua vocação.

