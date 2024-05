Duas maneiras de combinar um vestido boho, de acordo com o seu tipo de corpo

O estilo boho chic é muito descontraído e evoca a época dos hippies na década de 1960, mas com um toque moderno. Esse ar boêmio e romântico ganha mais destaque durante o verão, já que geralmente apostam em roupas frescas e soltas, que proporcionam muito conforto, como os vestidos, que possuem uma grande variedade de modelos, ideais para cada tipo de corpo.

ANÚNCIO

As cores terrosas, estampas, detalhes em crochê, franjas e rendas de algodão, entre outros, combinam perfeitamente com acessórios simples, mas que ajudam a realçar ou disfarçar certas partes do corpo, como sapatos de salto, botas de cowboy, alpargatas e cintos. Este estilo combina texturas e estampas, que são usadas de forma folgada.

O vestido de acordo com a forma do corpo

Assim como todas as roupas, é importante escolher aquelas que melhor se ajustam ao formato do corpo, pois assim a silhueta ficará mais estilizada e as partes indesejadas não chamarão atenção. O mesmo se aplica a este tipo de peça.

Corpo redondo

Para os corpos com esta figura, os vestidos boho chic com corte império estampados ou com padrões étnicos, ou com decote em V e mangas três quartos, são os que mais favorecerão, pois ao terem a cintura alta, abaixo do busto, faz com que todo o tecido flua para baixo, o que pode ser bem combinado com um cinto, ou colares longos que permitam alongar o torso.

Os que são em linha A também são favoráveis, especialmente se tiverem detalhes com rendas na parte superior e nas mangas. É aconselhável que seja até ao joelho, para combinar com umas botas de cowboy.

Corpo Retangular

Uma maneira de estilizar essa figura é optar por um vestido com babados nas mangas e na bainha para criar volume. Esta peça deve ser em cores vivas e com detalhes bordados para atrair a atenção para as áreas desejadas. Use brincos compridos, colar curto e sandálias com tiras. Além disso, um vestido com cinto criará a ilusão de uma cintura mais definida. Escolha um vestido com estampas geométricas ou tribais.

Corpo de triângulo invertido

Vestido com saia ampla é a alternativa mais adequada para quem tem as costas mais largas que os quadris, pois ajuda a equilibrar os ombros. Procure aqueles com detalhes na parte inferior. Os que têm mangas sino e decote em V suavizam a parte superior do corpo.

ANÚNCIO

Corpo de pera

Vestido com detalhes chamativos nos ombros e uma saia fluida fica perfeito nas silhuetas, especialmente se a peça tiver decote barco ou detalhes bordados na parte superior para chamar a atenção para cima. Colares em camadas, pulseiras e sandálias plataforma são essenciais no look.

Corpo de Ampulheta

Um vestido boho que se ajuste à cintura, como um vestido envelope com estampa floral e decote em V para realçar o busto, e uma saia que flua suavemente, deixará os outros impressionados, assim como um vestido longo e fluido com um cinto na cintura, ou que tenha mangas longas e soltas para um look boho autêntico.