Calças jeans com franjas: como usar a tendência em crescimento em 2024

Se você está procurando reinventar o seu visual porque está cansada das calças típicas, temos a tendência dos jeans com franjas que você vai adorar. Saem do clássico com os seus cortes retos e uniformes e adicionam este divertido detalhe na barra, que te fará o centro das atenções onde quer que vá.

É uma nova reinvenção das calças largas, mas mais divertidas e jovens, que se adaptam a qualquer idade e tipo de corpo. No caso de você ter pouca altura, o mais importante é que o comprimento seja adequado para não te encurtar visualmente, não arrastar no chão nem acumular sujeira da rua, algo que tira elegância ao seu visual.

Como usar jeans com franjas?

De acordo com a Vogue, isso não deveria nos surpreender de forma alguma. “Os jeans em tendência com franjas, enfeites e bordados” são o novo Santo Graal da moda e aos poucos os veremos em todas as esquinas e sendo usados por todos os influenciadores.

Como você pode imaginar, eles são os protagonistas de todo o seu look, por isso é fundamental combiná-los com peças mais lisas, neutras e discretas, que tragam equilíbrio.

Uma dose de minimalismo, especialmente se não costumamos ser muito extravagantes ou vestir de forma chamativa. Se não é o seu caso, você pode combinar da maneira que sua criatividade ditar.

Não há muitas mudanças nas formas como você combina seus jeans regularmente, mas no caso dos jeans com franjas, sapatos altos seriam ideais para permitir que o movimento e o volume sejam apreciados de melhor maneira.

Evidentemente é uma tendência que favorece mais as mulheres altas, porque os jeans com franjas podem ‘carregar’ visualmente a parte inferior do seu corpo, fazendo com que pareça ter pernas curtas.