As revelações do tarot desta quinta-feira (23) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Sagitário

Esta semana é crucial para começar forte nas atividades de trabalho e estudo, já que você está na melhor fase de crescimento profissional. Aproveite esse impulso para atingir seus objetivos. Tenha cuidado com um amigo que lhe pede dinheiro emprestado, pois ele tem más intenções.

Capricórnio

Durma mais e reduza o tempo nas redes sociais. Não tenha medo dos desafios, a sorte está do seu lado. Você está no melhor momento da sua vida para aumentar seu patrimônio. Não busque a aprovação dos outros, você é autêntico e valioso do jeito que é.

Aquário

Novas oportunidades de crescimento florescem em sua vida, não tenha medo de dar o salto e alcançar novos objetivos. Fique calmo diante de provocações em seu trabalho, tenha em mente que uma mudança positiva está para chegar.

ANÚNCIO

Peixes

É hora de amadurecer e crescer em sua vida amorosa, sair de relacionamentos tóxicos e focar em encontrar um parceiro que valorize e apoie você. Diga adeus aos vícios e às más amizades, cerque-se de pessoas positivas que o incentivem a ser a sua melhor versão.

Com informações do site Nueva Mujer