As revelações do tarot desta quinta-feira (23) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Leão

É hora de construir riqueza para o seu futuro, começar a investir e tomar decisões financeiras sólidas após analisar cuidadosamente suas opções. No seu relacionamento, é importante que você expresse seus sentimentos de maneira mais calorosa.

Virgem

Lembre-se que você não está sozinho no caminho, seu anjo da guarda está sempre com você para apoiá-lo e guiá-lo para o sucesso. Defenda seus ideais e objetivos com força e determinação. Uma surpresa vai te encher de alegria esta semana.

Libra

Fique longe de fofocas e mal-entendidos, que só tiram a sua vitalidade, concentre-se no positivo e cerque-se de pessoas que contribuem para você. No seu relacionamento amoroso, não seja tão desconfiado e ciumento com o seu parceiro.

ANÚNCIO

Escorpião

Procure um novo emprego que valorize melhor seus talentos e lhe proporcione maior estabilidade econômica. Você está em seus dias de produtividade máxima. Conclua os estudos pendentes o mais rápido possível.

Com informações do site Nueva Mujer