7 looks com blazer preto para qualquer dia da semana

7 looks com blazer preto - Foto: Reprodução

Quando a criatividade para se vestir está em baixa, nada melhor do que um blazer preto para salvar o dia.

Esta peça versátil não só combina com praticamente tudo, mas também eleva qualquer produção, tornando até mesmo o conjunto básico de jeans e camiseta adequado para o ambiente de trabalho.

Para demonstrar a adaptabilidade do blazer preto, aqui estão sete maneiras de usá-lo, desde a quinta-feira até o domingo.

1 - Looks de trabalho: quinta-feira

Para variar o tradicional blazer preto com calça de alfaiataria no trabalho, experimente combiná-lo com uma saia longa e rodada.

Esta combinação, acentuada com um cinto, confere um toque retrô e romântico, lembrando os estilos cinquentistas aprovados por Christian Dior.

Complete o look com sapatos estilo mary jane e colares de pérolas para um toque adicional de elegância.

2 - Casual friday

Se seu escritório permite uma sexta-feira casual, o blazer preto pode ser combinado com uma clássica calça jeans.

Para modernizar o visual, opte por um modelo capri, que voltou dos anos 60 direto para o guarda-roupa das fashionistas.

Este look é ideal para manter a aparência profissional enquanto adiciona um toque de descontração.

3 - Saída na sexta à noite

O blazer preto também pode ser incorporado aos looks de sexta à noite.

Para um visual menos sério, escolha um blazer oversized e combine-o com peças casuais, como um vestido-moletom com capuz e sapatos poderosos, como botas over the knee.

Esta combinação garante estilo e conforto para uma noite divertida.

4 - Encontro com as amigas no sábado

Para um encontro descontraído com as amigas no sábado, o blazer preto pode ser usado com uma calça esportiva, criando um visual hi-lo (high and low) interessante.

Este contraste entre o elegante e o casual adiciona um toque descolado ao look, que pode ser ainda mais estilizado com uma cuequinha à mostra.

5 - Encontro romântico no sábado

Para um encontro romântico, uma combinação sensual chic é o slip dress com o blazer preto.

Quando as peças são da mesma cor, o visual se torna fácil, rápido e extremamente elegante. Este look é perfeito para uma noite especial, equilibrando sofisticação e charme.

6 - Almoço de domingo

O almoço de domingo pede por um look confortável. Combine o blazer preto com camisetas e saias amplas para uma silhueta mais descontraída.

Adicione um par de tênis para garantir o máximo de conforto sem abrir mão do estilo.

7 - Cinema no domingo

Para uma ida ao cinema no domingo, brinque com a função do blazer.

Usado abotoado e com o colo à mostra, ele pode se transformar de uma sobreposição em uma peça principal do look. Complete com jeans e mocassins para um visual prático e elegante.