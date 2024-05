6 tons de esmalte que combinam com tudo

Escolher o esmalte perfeito pode ser uma tarefa complicada, especialmente quando se busca uma cor que seja versátil e combine com qualquer ocasião ou look.

Para facilitar essa escolha, aqui estão seis cores de esmalte que são verdadeiros coringas e que funcionam bem em diversas situações, desde reuniões de trabalho até encontros casuais.

Preto: elegância atemporal

O preto é um clássico absoluto que nunca sai de moda. É uma escolha segura para quem quer um esmalte que combine com praticamente todas as peças do guarda-roupa.

Além de ser sofisticado, o preto transmite uma imagem de força e elegância, sendo ideal para qualquer tipo de evento.

Nude: versatilidade e discrição

Outra cor extremamente versátil é o nude. Esse tom é perfeito para quem busca uma aparência elegante e discreta.

As unhas nudes são ideais para ambientes formais, como o trabalho, mas também podem ser usadas em eventos sociais, adicionando um toque de sofisticação sem chamar muita atenção.

Cinza: modernidade e sofisticação

O cinza é uma cor que tem ganhado bastante destaque, especialmente nas estações mais frias. É uma escolha moderna e sofisticada que pode ser usada tanto em contextos profissionais quanto em ocasiões mais casuais.

A neutralidade do cinza permite que ele seja combinado com uma variedade de looks, tornando-se uma cor indispensável na paleta de quem gosta de estar sempre na moda.

Vermelho: o clássico vibrante

Quando pensamos em cores clássicas de esmalte, o vermelho é uma das primeiras que vem à mente. É uma cor vibrante que exala confiança e elegância.

Ideal para quem quer adicionar um toque de cor ao visual, o vermelho é perfeito tanto para unhas curtas quanto longas e nunca deixa de ser uma escolha impactante.

Vinho: sofisticação intensa

O vinho, um tom mais fechado derivado do vermelho, é perfeito para quem prefere cores mais discretas, mas ainda quer manter a sofisticação.

Essa cor é ideal para o outono e o inverno, adicionando um toque de elegância e profundidade ao visual. O esmalte vinho é uma excelente escolha para eventos noturnos e ocasiões especiais.

Cereja: personalidade e luxo

Por último, mas não menos importante, o vermelho cereja é uma variação mais suave do vermelho tradicional. Essa cor é perfeita para quem quer um visual marcante, mas com um toque de suavidade.

O esmalte cereja exala personalidade e luxo, sendo uma excelente opção para qualquer ocasião em que se queira destacar.