Viajar pelo Brasil pode ser uma experiência incrível e acessível. No vídeo “5 destinos BARATOS para conhecer no Brasil”, do canal Prefiro Viajar, são apresentados cinco lugares que combinam beleza natural e preços acessíveis.

Aqui estão os destaques desses destinos imperdíveis:

1. Paraty, Rio de Janeiro

Paraty é uma cidade colonial charmosa, conhecida por suas ruas de pedras e casarios coloridos. Além das belezas arquitetônicas, Paraty oferece praias paradisíacas e cachoeiras escondidas nas montanhas. É possível fazer passeios de barco pelas ilhas e visitar a famosa Praia do Sono.

2. Ilha Grande, Rio de Janeiro

Localizada a poucos quilômetros de Paraty, Ilha Grande é um paraíso para os amantes da natureza. Com diversas trilhas, praias de águas cristalinas e a Lagoa Azul, é um destino perfeito para quem busca aventura e tranquilidade. A ilha também conta com acomodações econômicas e campings.

3. Curitiba, Paraná

A capital do Paraná é um exemplo de urbanismo e sustentabilidade. Curitiba possui vários parques e áreas verdes, como o Jardim Botânico e o Parque Tanguá. Além disso, a cidade oferece uma rede de transporte público eficiente, o que facilita a locomoção sem gastar muito.

4. Ouro Preto, Minas Gerais

Para quem aprecia história e cultura, Ouro Preto é um destino incrível. A cidade histórica preserva seu patrimônio barroco e é famosa pelas igrejas, museus e pelas ladeiras de pedras. Além disso, Ouro Preto oferece uma culinária rica e preços acessíveis em hospedagem e alimentação.

5. Chapada dos Veadeiros, Goiás

A Chapada dos Veadeiros é um dos destinos de ecoturismo mais procurados do Brasil. Com suas cachoeiras impressionantes, trilhas desafiadoras e paisagens deslumbrantes, é ideal para quem busca contato com a natureza. As cidades de Alto Paraíso de Goiás e São Jorge oferecem opções de hospedagem econômica.

Viajar pelo Brasil não precisa ser caro. Com planejamento e algumas dicas de economia, é possível explorar as belezas do nosso país de maneira acessível e divertida. Prepare-se para conhecer novos lugares, culturas e fazer memórias incríveis. Boa viagem!