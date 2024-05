Você sofre de sisifemia? Quando você está obcecado por ter sucesso pessoal

Mireya chega ao trabalho com uma agenda muito organizada, é daquelas pessoas que fazem tudo para cumprir os objetivos perfeitamente, mas acontece que, em várias ocasiões, ela fica frustrada porque se autoexige objetivos que muitas vezes são inalcançáveis.

Esta situação de se exigir mais do que pode dar, como é o caso de Mireya e muitas pessoas no mundo do trabalho, é chamada de sisifemia.

O termo sisifemia é quando as pessoas ficam presas em empregos que só geram desmotivação, onde são obrigadas a se esforçar cada vez mais sem receber nenhuma recompensa em troca, o que pode levar a problemas de saúde significativos.

De acordo com o portal La Nación, o termo sisifemia vem da mitologia grega (Sísifo, condenado a uma vida monótona) refere-se à obsessão pelo resultado final e pela aprovação alheia, acompanhada por baixa autoestima e a sensação de que as tarefas laborais carecem de sentido e significado.

Em poucas palavras, refere-se à frustração e, como indicou a psicóloga espanhola Fátima Castaño ao meio 20minutos, o principal problema é o excesso de autoexigência e a incapacidade de estabelecer limites quando se trata da saúde.

A sisifemia leva a problemas de saúde mental

Castaño destaca que a palavra sisifemia não é usada como terminologia diagnóstica técnica, mas o conceito é entendido como “a tendência da sociedade atual à sobrecarga, à falta de capacidade de dizer ‘não’ que é tão prejudicial para a saúde mental”.

"Acontece frequentemente que os pacientes estabelecem objetivos muito elevados. Se nos inscrevemos para fazer desporto, temos que dar tudo e alcançar metas inatingíveis; se começamos um novo trabalho, queremos subir rapidamente e ver o nosso salário aumentar; se somos mães, temos que ser supermulheres que conseguem fazer absolutamente tudo", explicou a especialista.

Avisou que “nos autoimpomos alcançar os padrões de qualidade que são socialmente predeterminados, sem colocar nenhum tipo de filtro. Temos que alcançar e não consideramos a possibilidade de não conseguir alcançar”.

A quem afeta e em que resulta

Este problema é mais comum em pessoas que são super perfeccionistas, muito autoexigentes e ambiciosas.

E embora muitas dessas coisas possam parecer positivas para alcançar objetivos, a sisifemia se caracteriza porque a pessoa nunca se sente bem por ter alcançado seus objetivos, tem a sensação de que pode fazer mais ou algo diferente e nunca tem esse senso de realização e gratificação.