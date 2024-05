Saiba como fazer a maquiagem perfeita para ir a uma entrevista de emprego

A entrevista de emprego é um momento delicado onde os candidatos buscam impressionar positivamente os recrutadores para terem a possibilidade de conquistar uma nova oportunidade em suas vidas profissionais. Se você é uma pessoa que gosta de usar maquiagem e é adepta de makes para o dia a dia, saiba que existe um tipo de maquiagem mais indicado para ocasiões como entrevistas e reuniões profissionais.

No ambiente profissional dificilmente a intenção é chamar atenção com um visual mais forte e marcado. A sobriedade e visuais mais leves são a regra geral, mas um pouco de cor também não faz mal. Pensando em oferecer algumas dicas e opções de maquiagens para o ambiente profissional, listamos alguns truques de maquiagem para você garantir um visual leve e profissional, capaz de chamar a atenção para os pontos certos.

Prepare sua pele

Assim como nas maquiagens pensadas para eventos, a maquiagem do dia a dia também deve ter boa durabilidade. Como sabemos, para que isso aconteça é importante preparar adequadamente a pele para receber os produtos.

Comece com uma rotina de skincare, realizando a limpeza e hidratação do rosto e, em seguida escolha entre o uso de uma base de cobertura leve, BB cream ou protetor solar com cor. Caso opte pela base ou pelo BB cream, antes de aplicar o produto em sua pele lembre-se de passar uma camada de protetor solar incolor. O uso de um primer antes da aplicação também ajuda a garantir uma textura mais lisa no resultado final.

Se você é gosta de utilizar maquiagens com contorno, lembre-se de fazer a aplicação com suavidade, evitando exageros também na hora de aplicar o blush.

Olhos

A palavra-chave para criar uma make profissional é leveza. Desta forma, evite escolher sombras intensas e coloridas, deixando o visual mais natural e leve. Uma boa dica é utilizar cores mais próximas ao seu tom de pele apenas para ressaltar alguns pontos do olhar, e optar por um delineado mais fino. Utilize um rímel de boa duração e evite o lápis de olho na linha d’água para não ter um “efeito panda” ao longo do dia.

Boca

Para finalizar a maquiagem opte por cores de batom mais neutras e suaves que apenas complementem o visual profissional. Sabemos que um batom vermelho é tudo de bom, mas nestas ocasiões ele pode ser visto como um exagero. Lembre-se que em uma maquiagem para ocasiões profissionais o menos é mais.