Quer ser próspera? 3 usos para sais energéticos que te abrirão à abundância econômica

São excelentes para melhorar as energias do seu ambiente

Se estiver procurando eliminar as más energias do seu ambiente, os sais energéticos abrirão caminho para a abundância financeira e permitirão que você mude sua realidade. Na verdade, aqueles que já os utilizam, afirmam que são úteis para deixar de se sentir cansados, evitar que os projetos fracassem, reduzir brigas de casal e doenças.

Isso pode ser devido ao fato de que o seu ambiente está carregado de más energias, apontam do Glamour, portanto, é necessário purificar-se usando este amuleto ou incorporando-os em certos hábitos ou rotinas que farão a diferença.

Sais energéticos Eles ajudam a atrair prosperidade e abundância (Freepik)

A mesma fonte descreve os sais energéticos como uma "combinação de minerais, ervas, óleos essenciais e flores consagradas com cristais", o que os torna "um excelente remédio para limpar e eliminar energias negativas tanto do espírito quanto do ambiente".

Uso dos sais energéticos para se tornar mais próspera

Em uma tigela em um espaço aberto

Um dos grandes atributos dos sais energéticos é que podem absorver as más energias do ambiente, então, para aproveitar ao máximo seu poder espiritual, recomendam colocá-los no centro da sala de jantar da casa em uma tigela de madeira. "Para acompanhar o momento e aproveitar o espaço, acenda uma vela branca e medite", apontam.

Sais energéticos São um elemento purificador e protetor, ideal para afastar más vibrações (Freepik)

Em pontos-chave da casa

Outra forma de utilizar o poder protetor do sal é aplicá-lo em pontos da casa onde poderia purificar e até proteger você. Por exemplo, na porta de entrada principal, com um pequeno punhado, para proteger-se do inveja de quem entrar em sua casa. Quando quiser trocá-la, deve varrer de dentro para fora e jogá-la em um vaso ou lugar com terra.

Banho de sal

Para purificar-se, também pode preparar a banheira e adicionar os sais energéticos da sua preferência com água morna. Espera que se dissolvam e desfruta de um momento agradável contigo mesma.