Como usar os tênis Campus com calças para parecer mais jovem e elegante

Os tênis campus se tornaram os favoritos deste 2024, pois dão frescor ao visual, são muito confortáveis e podem parecer muito elegantes se usados com calças.

Estes tênis de sola grossa e linhas horizontais podem ser usados em qualquer idade, desde os 20 até os 50 anos, e vão te dar muito estilo e até mesmo te fazer parecer mais jovem.

E se você quiser usá-los com calças, nós te dizemos os melhores looks para combiná-los desta forma em 2024.

Looks com tênis campus para parecer elegante e confortável em 2024

Calça justa com blazer e tênis campus

Se quiser parecer elegante e chique, pode combinar uma calça skinny preta com uma camiseta ou body e complementar com um blazer.

Para este visual, use um par de tênis Campus brancos com listras pretas ou pretos com listras brancas e você vai esbanjar classe e elegância.

Calças justas e suéter com casaco maxi e tênis campus

Outro visual muito elegante que você pode usar neste 2024 é vestir skinny jeans com uma camisola preta e um maxi casaco.

Este look pode ser facilmente complementado com tênis campus em qualquer tom que desejar e, é claro, adicione uma bolsa para dar um up no visual.

Calça de alfaiataria e camiseta com tênis campus

Você também pode usar calças de alfaiataria com riscas, uma camiseta branca ou preta e tênis campus.

Complemente este visual com um cardigã ou casaco na cor que preferir e adicione uma bolsa para dar um toque chique.

Mom jeans com jaqueta de couro e tênis campus

Outra roupa para ficar espetacular em 2024 é combinar uma calça mom jeans com uma camiseta ou body e uma jaqueta de couro.

Completa com um par de tênis campus e adicione óculos de sol e uma bolsa para um visual chique e moderno.