Como reconhecer que é hora de trocar de geladeira, televisão e outros eletrodomésticos?

Os eletrodomésticos ao longo da vida tornam-se parte fundamental do lar e, em muitos casos, até as próprias famílias tentam prolongar a sua vida útil com o objetivo de não deixar ir essas memórias geradas com os aparelhos. No entanto, nem sempre os consertos são a opção mais favorável e acabam se acumulando em casa.

ANÚNCIO

Em diálogo com o PUBLIMETRO COLOMBIA, Andrés Santana, Gerente de Sustentabilidade da Mabe, explicou que o usuário pode identificar se um eletrodoméstico deve ser descartado com cinco sinais bastante evidentes. Ele enfatizou que prolongar a vida de eletrodomésticos obsoletos pode ter um grande impacto no bolso devido ao consumo excessivo de energia e outros fatores.

Cinco sinais para saber quando é hora de trocar os eletrodomésticos:

Idade do eletrodoméstico:

À medida que um frigorífico, máquina de lavar ou fogão envelhecem, a eficiência energética diminui e a probabilidade de avarias aumenta. No caso dos frigoríficos, geralmente têm uma vida útil média de 10 a 15 anos. Já as máquinas de lavar e secadoras duram cerca de 8 a 12 anos, e os fogões entre 7 e 10 anos. Se o seu eletrodoméstico tiver mais do que esta idade, é provável que esteja chegando ao final de sua vida útil e você deve procurar opções para descartá-lo.

Aumento nos custos de energia:

É essencial revisar a conta de energia. Se notar um aumento significativo nos gastos energéticos sem mudanças nos padrões de consumo, isso pode ser indicativo da falta de eficiência dos eletrodomésticos. Os modelos mais antigos tendem a ser menos eficientes. Portanto, sugere-se considerar a substituição desses eletrodomésticos por aqueles que possuam certificações e credenciamentos do Ministério de Minas e Energia, destacando a importância de procurar o Selo Amarelo de Energia tipo A, que garante maior eficiência.

Problemas de segurança:

Os eletrodomésticos antigos podem representar riscos devido a fios desgastados, vazamentos de gás ou mau funcionamento dos sistemas de segurança. É crucial substituir os eletrodomésticos se houver qualquer sinal de um problema de segurança para evitar possíveis acidentes.

Incompatibilidade com novas tecnologias:

A rápida evolução tecnológica implica que os eletrodomésticos mais antigos podem ficar desatualizados em termos de características modernas que melhoram a eficiência e o conforto. Atualmente, algumas geladeiras estão equipadas com funções de economia de energia, modo férias e alarmes para melhorar a gestão energética. Por sua vez, as máquinas de lavar incorporam tecnologias de alta eficiência que reduzem o consumo de água e energia em cada ciclo de lavagem. Os fogões não ficam para trás, incorporando tecnologias que facilitam uma economia significativa de tempo através de processos de cocção uniforme, o que por sua vez reduz o consumo de gás.

Reparos constantes:

Se os reparos se tornarem frequentes, pode ser mais rentável e menos frustrante investir em um eletrodoméstico novo. Especialmente se estiver produzindo ruídos estranhos ou vibrações excessivas. Esses sons podem indicar desgaste nos componentes internos, o que eventualmente poderia levar a uma falha completa do eletrodoméstico. Em vez de esperar que isso aconteça, é sugerido considerar a possibilidade de substituir o eletrodoméstico antes que se deteriore completamente.