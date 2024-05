Como começar a introdução alimentar do seu bebê

Como começar a introdução alimentar do bebê - Foto: Reprodução

Se você está se perguntando como fazer a introdução alimentar do bebê de maneira descomplicada, este artigo é para você.

No vídeo “Como fazer introdução alimentar do bebê - [SEM MITOS]”, Dra. Jannuzzi ensina como iniciar a introdução alimentar utilizando tanto o método BLW (Baby Led Weaning) quanto o método convencional, tudo baseado em evidências científicas. Abaixo listamos as principais recomendações, confira!

Dicas para uma introdução alimentar suave

1. Escolha de alimentos

Comece com alimentos ricos em nutrientes e fáceis de digerir, como frutas e vegetais cozidos. É importante introduzir um alimento de cada vez e observar qualquer reação alérgica que possa surgir.

2. Variedade e textura

Introduza uma variedade de alimentos com diferentes texturas para ajudar o bebê a desenvolver suas habilidades motoras e gustativas. Alimentos amassados, em purê ou pedaços grandes que a criança possa segurar são boas opções.

3. Paciência e persistência

Nem todos os alimentos serão aceitos de imediato. É importante ser paciente e continuar oferecendo diferentes opções, respeitando o ritmo e preferências do bebê.

Assista ao vídeo completo para mais detalhes!

Métodos de Introdução Alimentar

BLW (Baby Led Weaning)

O método BLW permite que o bebê pegue os alimentos com as próprias mãos, incentivando a autonomia e o desenvolvimento motor.

Ofereça alimentos em pedaços grandes o suficiente para que o bebê possa segurar e mastigar, sempre sob supervisão.

Método convencional

Consiste em oferecer alimentos amassados ou em purê com uma colher.

Gradualmente, aumente a consistência dos alimentos à medida que o bebê se acostuma com novas texturas.

Com essas orientações, a introdução alimentar do seu bebê pode ser uma experiência tranquila e enriquecedora.