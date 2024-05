As revelações do tarot desta quarta-feira (22) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

No amor, você terá conversas importantes com seu parceiro que poderão levar a um relacionamento formal. A carta “Temperança” do horóscopo do tarot convida você à cautela e ao equilíbrio. Você está cercado de inimigos ocultos em seu trabalho e em suas amizades, então abra os olhos e não confie cegamente em todos.

Capricórnio

A carta da “Roda da Fortuna” vira a seu favor, para que você tenha um momento de crescimento profissional e fortuna sem precedentes. Não tenha medo dos desafios, a sorte está do seu lado. Você está no melhor momento da sua vida para aumentar seu patrimônio.

Aquário

Prepare-se para um momento de decisões cruciais, pois no tarot a carta “A Carruagem” convida você a tomar as rédeas da sua vida e seguir em direção aos seus sonhos. Avalie cuidadosamente suas opções e siga o caminho que melhor lhe convier.

Peixes

O “Ás de Espadas” é a carta que surgiu no tarô. Não deixe de ser autêntico e lute pelos seus sonhos independente da opinião dos outros. O sucesso espera por você no trabalho, novas oportunidades de crescimento econômico surgirão em breve.

Com informações do site Nueva Mujer