As revelações do tarot desta quarta-feira (22) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você obteve a carta “O Mágico” no horóscopo do tarot, então crescerá profissionalmente e alcançará o sucesso que deseja, Leão. Este é um momento de muita força e sorte para você, então aproveite sua energia para perseguir seus objetivos com determinação, lembre-se que você é um líder nato, capaz de realizar tudo o que se propõe.

Virgem

A carta “O Mundo” convida você a expandir seus horizontes, é hora de você explorar novos lugares, viver aventuras e conhecer outras culturas. Abrace as mudanças e prepare-se para alcançar novas conquistas em sua vida.

Libra

A carta “O Imperador” do tarot diz-lhe que a sua capacidade e talento não passarão despercebidos, por isso abra os olhos e preste atenção às propostas que lhe são apresentadas, aproveite que a energia cósmica está a seu favor.

Escorpião

Abundância e riqueza estão batendo à sua porta graças à carta “Ás de Ouros”, então é hora de você colher os frutos de seus esforços. Peça aquele aumento que você merece porque seu trabalho vale a pena. Você verá um crescimento notável em seus ativos financeiros, mas não gaste, invista com sabedoria.

Com informações do site Nueva Mujer