As blusas com laço foram as favoritas da Lady Di por serem favorecedoras e sofisticadas: veja como usar

A blusa com laço no pescoço (pussy bow) voltou para se tornar a grande favorita de 2024, depois que Sabato de Sarno, o novo diretor criativo da Gucci, a tornou a protagonista de sua coleção cruise 2025, retomando uma das peças favoritas da Lady Di.

Isso fez com que os olhos dos especialistas em moda se voltassem para uma das peças clássicas que poucos haviam considerado como uma das grandes protagonistas de 2024, mudando completamente o rumo dos estilos mais populares deste ano.

No final de 2023, testemunhamos o surgimento do estilo ‘coquete’, que propunha o uso de laços em forma de pequenos laços minimalistas, peças de roupa tipo lingerie e babados, explorando o lado feminino das mulheres. No entanto, a blusa com laço, embora possa se encaixar nesse estilo, possui uma história por trás que a torna uma das peças mais irresistíveis que veremos neste ano.

O que é uma blusa com laço no pescoço?

Se você gosta de mudar o seu estilo, ou se sofisticação e elegância são o seu segundo nome, então a blusa favorita da Princesa de Gales será a sua preferida. Não se esqueça de adicioná-la ao seu armário, pois é perfeita tanto para eventos formais como para ir para o escritório, ou ainda, se quiser chamar a atenção com os seus looks diários.

A blusa ‘pussy bow’ é caracterizada por suas grandes mangas longas bufantes, um corte tipo camisa que costuma ter botões e o toque final, um laço amarrado no pescoço em forma de laço que cai livremente, adicionando elegância e aquele toque feminino à peça que ficou marcada na história por ser um símbolo muito mais poderoso do que se pensa.

Blusa pussy bow Pinterest (Pinterest)

Foi nos anos 30 que o termo blusa 'pussy bow' começou a ser usado por meios especializados em moda, mas foi apenas nos anos 70 e 80 que começou a ser usado como parte dos looks de escritório, tornando-se um símbolo de empoderamento e feminismo, pois este laço representava uma alternativa à gravata masculina, embora haja quem mencione que seu nome vem dos laços que os gatinhos costumam usar no pescoço.

Desde então, este símbolo de empoderamento foi usado até mesmo por membros da realeza e da política como Lady Di, Kate Middleton e Melania Trump.

Como usar a blusa com laço no pescoço?

Se você também gostaria de aderir à tendência que promete arrasar na próxima temporada, aqui estão alguns estilos que podem servir como inspiração. Você vai parecer poderosa, elegante e glamourosa.

O melhor de tudo é que ela valoriza sua imagem graças às suas mangas largas e é larga o suficiente para esconder aquelas partes do seu corpo que você não gostaria de mostrar.

Um visual casual

Para um visual casual e para climas quentes, combine shorts com uma blusa com laço, depois adicione sandálias de salto ou botina, e complemente com uma bolsa pequena e óculos de sol.

Um visual retrô

Mantenha a essência retrô da blusa ‘pussy bow’ com uma calça jeans de corte flare ou bootcut e complemente com plataformas ou botas.

Perfeita para o escritório

Este visual cheio de contrastes brinca com as duas cores favoritas de Carolina Herrera, o branco e o preto, combinando uma blusa branca com laço ‘pussy bow’ com uma saia xadrez.

Um visual atemporal

Combine uma blusa com laço 'pussy bow' estampada ou em sua versão transparente e complemente com jeans e stilettos.

Para um estilo relaxado e confortável

Se o seu estilo é minimalista e pouco extravagante, então adicione uma blusa com laço no pescoço com uma saia jeans e complemente com tênis retrô.