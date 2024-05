A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Sagitário – Carta dos Amantes

Hora de ser mais considerado ou tomar cuidado com pessoas que não levam em consideração verdadeiramente os sentimentos dos outros. A chance de tomar decisões traiçoeiras e colher os frutos negativos depois é alta.

Capricórnio – Carta do Sol

A vida pode ficar mais difícil quando se carrega mágoas e não se abre para novas oportunidades. Enxergue as coisas de forma mais positiva e comece a sair da defensiva para criar a realidade que tanto deseja. Não tema e seja mais corajoso ao trilhar novos caminhos ou chances de oportunidades.

Aquário – Carta do Ermitão

A vida mostrará claramente o que é bom e o que é ruim, mas quem poderá decidir e escolher será apenas você. Não ignore suas responsabilidades e use a sabedoria para fazer sua vida ser melhor a partir das próprias decisões. Chegou o momento de lidar com a verdade, por isso mantenha a calma.

Peixes - Carta do Imperador

Momento de energia forte e determinação, mas isso não o deve fazer ignorar a possibilidade de ser flexível e conquistar com jogo de cintura o que busca. A teimosia e dureza em excessos podem atrapalhar a evolução e cegar para possibilidades importantes. É hora de equilibrar sua postura e não cair em exageros.