A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries – Carta do Sol

Chegou o momento de se desfazer de mágoas e solucionar os maus entendidos que estão o impedindo de ter algo duradouro e belo, principalmente no amor. Valorize e aumente o respeito para não deixar ilusões ou qualquer outro tipo de negatividade atrapalhar suas relações.

Touro – Carta O Pendurado

Saiba dar um tempo e um passo para trás para planejar melhor suas próximas decisões. É preciso encontrar o equilíbrio e poder fazer tudo com bastante atenção. Se dedique e desenvolva tudo aquilo que importa com bastante cálculo, mas sem perder a coragem.

Gêmeos – Carta da Lua

Momento de se cuidar bastante para não cair em mentiras ou ilusões que possam gerar problemas, especialmente no trabalho ou vida financeira. Tente olhar para a verdade e não deixar que o excesso de confiança o engane; compreenda que a realidade é construída com ações e não apenas de sonhos.

ANÚNCIO

Câncer - A Sacerdotisa

Saiba acessar a intuição poderosa que o acompanha, mas evite cair no egoísmo e não manipule outras pessoas. Olhe sempre além do próprio umbigo e busque suas conquistas sempre pelo caminho do bem e da justiça.