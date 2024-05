Seu parceiro não colabora o suficiente com as tarefas domésticas? 5 coisas que você deve fazer

Estas são as chaves para trazer mais equilíbrio ao casal |

Uma cruz que muitas mulheres carregam é cuidar praticamente sozinhas das tarefas domésticas, porque seus parceiros não são participativos o suficiente. É preciso abandonar a antiga crença de que eles ‘ajudam’ nesse sentido, pois mais do que um gesto nobre, é responsabilidade deles.

Cada casal vai estabelecendo seus próprios acordos, definindo limites e criando seus calendários. O ideal é que sejam equitativos e adaptados ao estilo de vida de cada um para que possam perdurar ao longo do tempo, mas há quem feche os olhos para isso.

O que fazer se o seu parceiro não colabora com as tarefas domésticas?

Falar sobre os papéis de gênero

Uma das principais recomendações fornecidas pelo Psicologia Online é conversar com seu parceiro sobre as crenças que ele tem sobre as tarefas domésticas. Se ele foi criado em uma família machista onde sua mãe fazia tudo, talvez esteja apenas imitando o que viu. Você precisa mostrar a ele que essas dinâmicas são injustas e obsoletas, pois você busca um relacionamento igualitário.

Converse sobre seus sentimentos e peça a ele que se envolva nas atividades que precisam ser feitas | Foto: Freepik

Procurar um ponto em comum

Talvez a sua casa não pareça um palácio extremamente impecável na maioria das vezes, mas é bom definir o padrão de higiene e organização que a casa deve ter para que ambos se sintam confortáveis e que isso combine com a sua agenda. A partir daí, vocês podem procurar como se organizar de segunda a sexta-feira e talvez, em um dia de fim de semana, fazer uma limpeza mais profunda.

Expressar como você se sente

"Comunique ao seu parceiro como a limpeza da casa afeta você e o estresse que isso gera, para que ele possa entender e ter empatia com você. Ao permitir que seu parceiro participe de sua experiência, é mais provável que ele seja mais colaborativo", aconselham da mesma fonte.

Dividir tarefas e obrigações é a chave de uma relação de sucesso | (Freepik)

Divisão de responsabilidades

Agora sim, não adie e cheguem a acordos. Escolham cada um as diferentes atividades que devem ser realizadas para o bom funcionamento do lar, criem um horário e tentem cumpri-lo a maior quantidade de vezes. Seja flexível se precisar fazer uma troca ou modificação durante o ajuste da dinâmica.

Permita-lhe fazer escolhas na hora de arrumar ou decorar

Envolva-o de forma divertida em casa! “Se o seu parceiro quiser ter certos quadros, toalhas de mesa, lembranças... é escolha dele. Ao concordar com certos limites para a organização, é possível manter, respeitar e ser flexível com os gostos e escolhas do seu parceiro”, apontam.