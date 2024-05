Se quiser encontrar o amor, siga estes segredos revelados por uma especialista em encontros

Muitas vezes, um ciclo amoroso já foi encerrado e a pessoa está pronta para começar uma nova vida ao lado de outra pessoa, mas simplesmente não encontra alguém que atenda às expectativas ou, pior ainda, acaba se deparando repetidamente com pessoas com as mesmas qualidades das quais estava fugindo, é por isso que a matchmaker Marien Ferré compartilhou algumas recomendações.

Numa entrevista no podcast de Marco Antonio Regil, ela deu conselhos importantes, que não só servem para encontrar o amor, mas também para se conectar com outras pessoas e fazer grandes amigos, colegas e expandir o círculo social.

Ela afirma que há um impulso inconsciente na sociedade de pressionar os outros a estarem em um relacionamento, criando uma forte pressão que muitas vezes acaba prejudicando na hora de escolher alguém para compartilhar a vida. O mais importante para ela é aceitar que está tudo bem em estar solteira, e que se não souber o que fazer, também está tudo bem.

No entanto, ele ressaltou: "Estamos mudando, o mundo está mudando, e a forma como nos relacionamos também está mudando", por isso é importante conhecer muito bem, identificar o que se quer, quando e como. Enquanto estiver solteiro, pergunte a si mesmo "quanto você está trabalhando e se conhecendo para apresentar uma oferta valiosa ao mundo".

Também observou que tudo o que você deseja em uma pessoa será reconhecido pela experiência que foi gerada, o que você tira das experiências para fazer uma lista, que deve ser preenchida, e como se preenche? Sendo aberto para ver mais além, para gerar novas experiências, e não estar focado em encontrar um tipo específico de pessoa, mas primeiro disposto a criar um vínculo de qualquer tipo.

Então, Marién aconselhou a evitar escolher com base na necessidade e perguntar antes: “Por que estamos formando uma parceria?, para que estamos formando uma parceria?, do que precisamos?, o quanto você está trabalhando em si mesmo para não estar buscando a partir da necessidade?

Ferré afirmou que escolher com base na urgência impede de escolher com cuidado e, além disso, tem o efeito contrário: “A necessidade é sentida, então, repele. Por que essa pessoa quer me dar tudo se não sabe quem sou?” Como solteira em busca do amor, é preciso considerar outras incógnitas como: eu quero?, ele me completa?, eu desejo?, estou disposta a...?, pois a partir daqui é possível escolher com base no desejo de compartilhar e não na necessidade, já que as expectativas são diferentes.

Também ressaltou que é vital não se trair, não estar em um espaço ou lugar que vá contra seus valores ou essência que prejudiquem seu bem-estar, e acima de tudo, entender que é necessário experimentar para saber o que há, uma vez que "nos associamos a alguém para que essa pessoa traga o melhor de nós, então para que eu quero um parceiro?".

E, é claro, é preciso ser genuína, descobrir o que te interessa e o que é importante para ti; permanecer sempre aberta às possibilidades, porque “se você vai a um encontro com uma ideia muito exclusiva e específica, você vai se decepcionar. Se você vai disposta a aprender, a receber, a conhecer, a se divertir, sem nenhuma expectativa, será uma experiência enriquecedora”.