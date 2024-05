Saiba como tratar poros dilatados em casa

Lidar com poros dilatados pode ser frustrante, mas com as dicas certas, é possível melhorar a aparência da pele de forma eficaz.

No vídeo “Como tratar os poros dilatados em casa! Dica de Esteticista” da Talita Rodrigues, são apresentados vários métodos e produtos para minimizar os poros e manter a pele saudável.

Confira a seguir as principais dicas e recomendações do vídeo!

Produtos recomendados

Esferas de vidro

Usadas para massagear a pele, ajudam a reduzir o inchaço e melhorar a circulação.

Água termal

Produtos como a Água Termal Avene e a Água Termal de Gerânio WNF são recomendados para acalmar a pele e fornecer hidratação.

Tônicos esfoliantes

O Tônico Esfoliante Renovador da Sallve e o Tônico Esfoliante de Ácido Glicólico da The Ordinary ajudam a remover células mortas e limpar profundamente os poros.

Máscaras esfoliantes

Máscaras como a da The Ordinary são excelentes para uma esfoliação mais intensa.

Séruns

Produtos como o Sérum Niacinamida + Zinco da Principia e da The Ordinary ajudam a controlar a oleosidade e reduzir o tamanho dos poros.

Passo a passo do tratamento

Limpeza

Comece com uma limpeza suave para remover impurezas da pele. Utilize um limpador facial adequado para o seu tipo de pele.

Esfoliação

Use um tônico esfoliante para ajudar a desobstruir os poros. Isso pode ser feito de 2 a 3 vezes por semana, dependendo da sensibilidade da sua pele.

Máscara

Aplique uma máscara esfoliante para uma limpeza mais profunda. Deixe agir conforme as instruções do produto e enxágue bem.

Tonificação

Aplique uma água termal ou tônico calmante para equilibrar o pH da pele e prepará-la para os próximos passos.

Sérum

Utilize um sérum específico para tratar os poros dilatados. A niacinamida é uma excelente escolha para controlar a oleosidade e reduzir a aparência dos poros.

Hidratação

Complete a rotina com um hidratante adequado para seu tipo de pele. Isso ajudará a manter a barreira cutânea saudável.

Dicas adicionais

Consistência é chave : manter uma rotina de cuidados com a pele consistente é essencial para ver resultados a longo prazo.

: manter uma rotina de cuidados com a pele consistente é essencial para ver resultados a longo prazo. Proteção solar : nunca esqueça de aplicar protetor solar diariamente. A exposição ao sol sem proteção pode agravar os problemas de poros dilatados.

: nunca esqueça de aplicar protetor solar diariamente. A exposição ao sol sem proteção pode agravar os problemas de poros dilatados. Alimentação saudável: uma dieta balanceada rica em antioxidantes pode ajudar a melhorar a saúde da pele de dentro para fora.

Experimente as recomendações e ajuste sua rotina conforme necessário para obter os melhores resultados. Com dedicação e cuidado, é possível alcançar uma pele mais lisa e saudável.