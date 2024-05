Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite entregam mensagens poderosas com seus arcanos maiores ne menores. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para cada um dos 12 signos do zodíaco essa semana.

Áries – Carta “A Estrela”

Lembre-se sempre que sua luz interior nunca deve se apagar por nada e que é preciso ter confiança.

Touro - Carta “O Sol”

Sua trajetória profissional se intensifica positivamente e a energia necessária para atingir seus objetivos estará presente.

Gêmeos – Carta “O Diabo”

Hora de superar seus limites e não ter medo de enfrentar os desafios que surgirem em seu caminho,

Câncer - Carta “O Louco”

Hora de crescer porque a sorte está do seu lado, então não hesite em perseguir o sonho de ter o que deseja.

Leão - Carta “O Mundo”

Momento de expandir seus horizontes e explorar novos lugares para viver aventuras e conhecer outras culturas.

Virgem - Carta “O Imperador”

Sua capacidade e talento não passarão despercebidos, por isso abra os olhos e preste atenção às propostas que chegam e aproveite a sorte.

Libra - Carta “Ás de Ouros”

É hora de você colher os frutos do seu esforço e lutar pelo reconhecimento que merece principalmente no trabalho.

Escorpião – Carta O Julgamento

Recompensa, renovação e transformação chegam em sua vida.

Sagitário – Carta “A Temperança”

Tenha cautela e equilíbrio para descobrir os inimigos ocultos em seu trabalho e em suas amizades. Só assim saberá em quem confiar ou não.

Capricórnio – Carta “Roda da Fortuna”

Momento de crescimento profissional e fortuna, por isso não tenha medo dos desafios e aproveite a sorte está do seu lado.

Aquário – Carta “O Carro”

A chance de tomar as rédeas da sua vida e seguir em direção aos seus sonhos chega de maneira intensa e transformadora.

Peixes – Carta “Ás de Espadas”

A prosperidade chegará até você, por isso não deixe de ser autêntico e lute pelos seus sonhos.