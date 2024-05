‘Pingentes de bolsa’, a tendência mais divertida para a sua bolsa

O mundo da moda é muito mutável, um dia as tendências são sóbrias e com cores neutras, no outro entram as cores, estampas e acessórios mais extravagantes.

De acordo com a revista Hola, desde o final de 2023, há uma emocionante fusão entre o clássico e o vanguardista.

Começou com o estilo coquete com tons pastel e laços femininos que evocam uma doce nostalgia, até estampas audaciosas como o print de chita que desafiam as convenções.

Mas este 2024 é um colagem de expressão individual e experimentação, os acessórios que estavam de lado, hoje voltam para se tornar os protagonistas de qualquer visual, os bag charms.

O que são os bag charms?

Os bag charms ou acessórios para a sua bolsa consistem em decorar a sua bolsa diária com chaveiros, lenços, correntes, colares e até objetos inesperados para adicionar um toque personalizado e divertido ao seu visual.

A revista InStyle destaca que essa tendência maximalista apareceu pela primeira vez durante as semanas de moda nas capitais da moda como Paris e Milão, e desde então, invadiu os guarda-roupas das celebridades mais descoladas do momento, como Dua Lipa.

A temporada Primavera-Verão 2024, tanto nas passarelas quanto nas ruas, a tendência ressurgiu com força. Balenciaga, Miu Miu e Fendi apresentaram bolsas carregadas de acessórios, desde cordas, laços, chaveiros, pingentes e até mini bolsas, como decoração que nos adiantava o que veríamos em todos os lugares depois.

Destacam também que a atriz e ícone da moda francesa, Jane Birkin, está por trás desse boom de bag charms. Depois de ter inspirado o design da bolsa dos sonhos de todos, a Birkin Bag, também era conhecida por personalizá-la e desgastá-la para mostrar que a usava até à exaustão.

Numa entrevista com a CBS, ela confessou que adicionar e pendurar pingentes ou amuletos em sua bolsa lhe dava o toque de felicidade que faltava. Ensinando-nos que a moda e o estilo pessoal sempre devem nos divertir e nos fazer felizes.

Recomendação para misturar

Se quiser fazer parte dessa tendência e começar a encher suas bolsas de acessórios, a recomendação é misturar tudo o que você puder imaginar para personalizá-las.

Você pode usar desde pulseiras que não usa mais e que lembrem alguma amiga, fitas, seus chaveiros favoritos, ou bonecos de crochê, pode dar a cada bolsa em sua coleção um vibe diferente.

Também pendure objetos inesperados que sejam versáteis ao mesmo tempo. Durante a semana da moda em Paris, Londres e Milão, conseguimos capturar alguns convidados com bonés, fones de ouvido, cachecóis e até mesmo canecas pendurados nas bolsas de mão mais sofisticadas e elegantes.

Se o que você procura é adotar essa tendência sem perder a elegância, opte por decorar sua bolsa com pingentes do mesmo tom e material. Um visual monocromático ou em cores neutras nunca sai de moda.

É importante ressaltar que essa tendência não tem regras, adapte-a ao seu estilo e preferência. Perfeita para um visual minimalista de escritório ou um look maximalista para o fim de semana, com essa tendência, quem não se diverte, perde.