Perfumes femininos: cheiros que os homens AMAM SENTIR nas mulheres

Se você está afim de ir para o ‘tudo ou nada’ e deseja ser muito elogiada por onde passar, fique atenta aos perfumes a seguir. Luis Jordão, especialista em fragrâncias, resolveu ‘invadir’ a coleção de perfumes de sua esposa e mostrar quais os aromas mais arrasadores e que os homens amam sentir nas mulheres. Veja a lista.

ANÚNCIO

Iris de Syracuse - Boucheron (2017)

As notas de topo são: Pera, Pimenta e Mandarina. As notas de coração são: Íris, Heliotrópio e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Baunilha e Patchouli.

Chloe Eau de Parfum - Chloé (2008)

Um clássico da perfumaria nacional, Luis comenta que é um dos melhores aromas femininos de todos os tempos. Por ser atemporal é uma boa pedida para ser elogiada.

As notas de topo são: Peônia, Lichia e Frésia. As notas de coração são: Rosa, Lírio-do-Vale e Magnólia. As notas de fundo são: Cedro da Virgínia e Âmbar.

Chance Eau de Parfum - Chanel (2005)

A nota de topo é Pimenta Rosa. As notas de coração são: Jasmim e Íris. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar e Baunilha.

Coco Mademoiselle - Chanel (2001)

Também da Chanel, Coco Mademoiselle também figura entre as melhores fragrâncias femininas do mundo.

As notas de topo são: Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira. As notas de coração são: Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax.

ANÚNCIO

My Way Giorgio Armani (2020)

Mais contemporânea, My Way, de Giorgio Armani é um floral branco perfeito para o dia-a-dia

Insolence Eau de Parfum Guerlain (2021)

Outro lançado atualmente e que pode ser uma boa escolha é Insolence, que traz A nota de topo de Violeta. As notas de coração são: Morango Silvestre e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Íris, Baunilha, Fava Tonka e Sândalo.

Libre Eau de Toilette Yves Saint Laurent (2021)

As notas de topo são: Lavanda, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são: Flor de Laranjeira, Chá de Jasmim e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Baunilha e Âmbar Cinzento.

Tiffany & Co Rose Gold Intense Tiffany (2023)

Lançado há apenas um ano, vem ganhando destaque na perfumaria feminina importada.

As notas de topo são: Notas Frutadas, Pimenta Rosa e Cítricos. As notas de coração são: Óleo de Rosa Turca, Raíz de Orris, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac. As notas de fundo são: Patchouli, Açúcar, Notas Amadeiradas e Notas Oceânicas.

Devotion Dolce&Gabbana (2023)

A nota de topo é Candied Lemon. As notas de coração são: Panacotta, Flor de Laranjeira e Rum. A nota de fundo é Baunilha.